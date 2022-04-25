勞倫斯頒獎禮 　當紅韋斯塔本首膺「男主角」

勞倫斯各獎項得主，於去年疫下表現出色，獲得認同。（相片由大會提供)

有「體壇奧斯卡」美譽的勞倫斯世界體育大獎各項得主揭盅！「紅牛新車神」、一級方程式世界冠軍麥斯韋斯塔本首度榮膺「最佳男運動員」，而東奧田徑「女飛人」靴娜譚臣則當選「年度最佳女運動員」。

今年頒獎禮以線上形式舉行，各獎項的候選人較早前由全世界體育傳媒投票及提名，入圍名單星光熠熠，即使去年國際體壇在疫情下受到不少阻滯，但一眾頂級選手排除萬難，創造了一籃子佳績。其中在最矚目的「男主角」獎舉中，荷蘭車手麥斯韋斯塔本成功在F1封王，因而「鍊」祖高域、基普喬蓋、羅拔利雲度夫斯基、布雷迪及迪素爾等名將，贏得勞倫斯大獎的嘉許，奠定他在體壇地位。

至於蟬聯東奧女子田徑100米及200米金牌，並獲得4X100米接力金牌的「地上最強女將」靴娜譚臣，則力壓芭蒂、費力絲、列迪姬、麥基恩及佩迪拉絲等強敵，獲評審選為「最佳女主角」，同樣實至名歸。

其他獎項方面，橫空出世的英國網球新星華度加奴，憑在美網超卓的表現，先突破外圍賽，再於7場正賽中以一盤未失的強勢，捧走大滿貫，因而獲選為年度最佳突破獎得主，她的得獎感言中提到兒時偶像的鼓勵：「非常感謝你，李娜。在我的整個職業生涯中，你都是我前進的榜樣。對我來說，這是很棒的一年。感謝為我投票的所有勞倫斯學會成員。」

此外，羅拔利雲度夫斯基雖然失落於「最佳男運動員」，但仍藉着超凡的表現，膺得「勞倫斯特殊成就獎」。

勞倫斯「年度最佳復出獎」的獲得者是滑板明星布朗。這位神童在2020年6月的一次U型槽訓練中發生意外，頭部落地造成頭骨骨裂。送到醫院時她已失去意識，但後來完全康復，並參加了奧運會。僅有 13歲零28天的她在滑板公園賽中獲得銅牌，成為英國有史以來最年輕的奧運獎牌得主。隊際獎項方面，意大利男子足球隊則獲得年度最佳團隊獎。

獲獎名單如下：

勞倫斯年度最佳男運動員獎：麥斯韋斯塔本

勞倫斯年度最佳女運動員獎：靴娜譚臣

勞倫斯年度最佳團隊獎：意大利男子足球隊

勞倫斯年度最佳突破獎：華度加奴

勞倫斯年度最佳復出獎：布朗

勞倫斯年度最佳殘疾人運動員獎：馬素克

勞倫斯年度最佳極限運動員獎：舒拉花

勞倫斯終身成就獎：布雷迪

勞倫斯特殊成就獎：羅拔利雲度夫斯基

勞倫斯體育偶像獎：羅斯

勞倫斯體育公益獎：Lost Boyz Inc.

勞倫斯體育公益社會獎：皇家馬德里基金會

勞倫斯最佳年度運動員倡導者獎：艾沙姆和紀錄片《黑色雄鷹》