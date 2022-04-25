利物浦險勝愛華頓　奧歷治再做打吡英雄

周一(25日)凌晨英超「默西賽德郡打吡」，利物浦全場圍攻愛華頓下，憑後備上陣嘅奧歷治扭轉乾坤，主場贏2比0拎到重要3分，「紅軍」贏波後繼續以1分落後榜首曼城，最後5輪聯賽不容有失；愛華頓輸波後排喺尾3位置，隨時面臨球會史上首次英超降班。

愛華頓今場以「泊大巴」戰術迎戰，利物浦控球率超高8成，但要去到22分鐘先有第1腳射門出現，雙方球員愈踢愈有火藥味。利物浦一直老鼠拉龜，領隊高普60分鐘作出調動，奧歷治同路爾斯戴亞斯齊齊入場，2分鐘後即見到效果，奧歷治禁區內回傳穆罕默德沙拿，再傳中畀安德魯羅拔臣近門頂入。

利物浦打破僵局後愈踢愈順，85分鐘路爾斯戴亞斯倒掛射門「撻Q」，變成助攻畀奧歷治衝前頂入，為利物浦鎖定勝局。奧歷治上陣機會唔多，今仗只係佢今季第6次上陣(全部後備)，但已有3個入球進帳，而呢位比利時前鋒嘅「紅軍」生涯，9次對愛華頓入6球，堪稱係「打吡殺手」。

「紅軍」今場控球率達83%，打破英超史上最高控球率紀錄，但贏波都係靠奧歷治改變戰局，高普賽後送上高度讚揚：「佢喺球場內外都係傳奇，係非常出色嘅球員、世界級前鋒、利物浦最好嘅得分手。奧歷治經常練習但係冇份踢，呢個決定係非常困難，所有人都愛奧歷治，佢今場再一次成為關鍵人物。」