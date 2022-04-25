插眼、插水燃點火爆打吡　VAR惹爭議

利物浦對愛華頓嘅「默西賽德郡打吡」向來火花四濺，今場一隊爭標一隊護級，同樣踢得充滿火藥味。愛華頓球員一開波就用拖延戰術，詐傷、插水等場面不斷上演，利物浦球員亦被辣着，完半場前雙方爆發衝突，沙迪奧文尼曾向對手推面兼插眼，只食黃牌非常幸運。

愛華頓今場屯重兵死守博1分，門將比克福特嘅拖延戰術令利物浦愈踢愈急，巴西前鋒李察利臣亦多次「碌地」，完半場前佢攔截失敗後稱傷要求治療，愛華頓球員不滿「紅軍」未有停止比賽，結果引發雙方球員大混戰，沙迪奧文尼一度與賀基迪對峙，期間曾出手推對方面部兼插眼，不過球證只向沙迪奧文尼出示黃牌。

愛華頓新星安東尼哥頓上半場曾插水博12碼食黃牌，不過下半場就有一次禁區內被祖爾麥迪比侵犯，「狼來了」效應下被球證無視。提供英超球證服務嘅PGMOL賽後證實，沙迪奧文尼「插眼」同安東尼哥頓未獲12碼嘅判決，VAR認為冇嚴重錯誤而未有介入。愛華頓領隊林柏特賽後就嬲爆批評：「呢球肯定係12碼，不過喺晏菲路係冇可能會拎到，除非被侵犯嗰個係穆罕默德沙拿！」