勢不可擋！18歲艾卡華斯追平拿度紀錄

今季表現強勢的18歲西班牙新星艾卡華斯，周日在巴塞隆拿泥地公開賽寫下歷史一頁，贏來個人今季第三排名賽冠軍，拍住偶像兼前輩拿度，並於最新公布的世界排名再創新高，成為最年輕躋身TOP10的球員。

由於天氣影響，被視為「拿度2.0」的艾卡華斯周日連戰兩場，先後出戰準決賽及決賽，最終以6比3、6比2擊敗5號種子的巴斯達，首次在家鄉捧盃兼袋走今季第三項錦標。「這對我有很大意義，我自小就在這裡睇比賽，我常常希望可以在這裡比賽，當然也望可以贏得冠軍，真的真的很開心，可以成為西班牙的歷史名單當中。」

艾卡華斯是繼拿度（偶像）、費拉羅（教練）及名宿莫亞後，贏得巴塞冠軍的西班牙人；同時，也是與拿度及俄羅斯的魯列夫睇齊，暫時在今季贏得三個賽事的冠軍。其世界排名在周一更新後，將升至男單第9位，更成為17年前拿度贏得巴塞冠軍之後躋身世界TOP10的最年輕球手。「其實我都是一個普通人，我不會特別改變，很高興可以在18歲成為世界前10，能夠跟偶像拿度當年一樣。」

至於世界「一哥」祖高域錯過了在家鄉捧盃的機會，周日在ATP250級的塞爾維亞公開賽以2比6、7比6(4)及0比6不敵俄羅斯名將魯列夫，屈居亞席錯過了今季首冠，同時亦讓魯列夫刷新紀錄，在個人最近一次與祖高域、拿度、費達拿、梅萊、麥維迪夫及泰姆交手，均獲得勝利，成為現役第10位對四巨頭都有贏波戰績的球員。