陳欣汶轉戰美國追夢　經驗為自己注強心針

受疫情影響，本地籃球賽季3年來斷斷續續上演，近月又回到停擺的狀態。香港籃壇再陷低潮，幸有外闖女將接連帶來喜訊，先有李祉均登陸WCBA兼入選明星賽，再有陳欣汶勇闖NCAA，為香港球員帶來苦中一點甜。身處美國波士頓的陳欣汶（Yannie）越洋受訪，暢談精彩熱血的籃球旅程，她不忘為堅持追夢的人打氣：「我哋一齊努力！」文：余樂詩（部分圖片由受訪者提供）

轉戰美國打入NCAA正賽

香港女子籃球隊20歲新星陳欣汶去年獲以瑪利學院（Emmanuel College）取錄後，8月遠赴美國波士頓，展開其全美大學籃球賽（NCAA）之旅。這位前協恩中學隊長憑穩定表現贏得正選位置，經過3個月「南征北討」，2月尾協助球隊以全勝姿態贏得大東北體育聯盟（GNAC）女子籃球錦標賽冠軍，取得NCAA三級正賽資格。

以瑪利學院於正賽首圈面對布魯克林學院，正選上陣的陳欣汶因個犯問題僅落場12分鐘，取得7分1籃板1助攻，球隊亦以57比70告負，首圈止步。陳欣汶坦言感到遺憾，但總算完成了季前一大目標。總結她在美國的第一個球季，錄得場均9分、3.7個籃板、2.3次助攻，她的罰球表現更為出色，命中率達72.1％，排名分岸第9。

最難忘鬥麻省理工加時險勝

回顧這24場比賽，Yannie最難忘與麻省理工學院激戰至加時後險勝：「當時比賽時間僅餘4秒，我們仍落後2分，我有兩球罰球機會去追平，人生第一次投這種關鍵罰球，好緊張！幸好兩球都進了，最後加時贏波，完場一刻隊友們衝出來和我擁抱，相當難忘！ 」該仗她轟入全場最高21分，帶領球隊取得3連勝，同時為自己注入強心針，面對外國球員時逐漸克服怯場的問題。

主客制感覺緊張又刺激

香港籃球賽入場人數通常視乎戲碼，甲一「Big 4」大戰、ABL賽事、學界決賽等往往叫好叫座，但女甲常規賽卻很少全場爆滿。陳欣汶形容，美國大學籃球賽氣氛和香港截然不同，主客制比賽令觀眾更加投入賽事，營造緊張刺激感覺：「主場有很多人支持我們，作客則會聽到『trash talk』。試過在客場比賽期間，有人不停叫我個名，當我射罰球時又發出奇怪聲音嘗試騷擾我。」再看她在Instagram上載的賽季精華片段，出場時不但有「球員介紹」：「Yannie Chan from Hong Kong」，主場比賽更有球迷舉牌支持她，難怪這個前偉邦女將說：「這種氣氛我幾鍾意！」

挑戰NCAA固然是難得的機會，但如果當初陳欣汶沒有下定決心，「閉關」準備兩年，恐怕來到美國亦只能長坐冷板櫈。身高1米74的她為彌補身形劣勢，赴美前兩年重點改善體格和技術，不斷苦練三分、增強爆發力、提升速度、積極「操肌」，只望以最佳狀態，迎接萬一可能會有的「機會」。Yannie感激教練和隊友給予信心，讓她有機會發揮，她透露休季期間會繼續力量訓練，另外亦會針對改善運球技巧、敏捷度等方面，好好迎接新賽季。