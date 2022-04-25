亞運延期？馬來西亞奧委會主席：如期舉行

日前有消息指今年9月上演的杭州亞運會，可能因疫情關係有機會推遲一年，組委會一直沒有對此消息作回應，而官方網站近日反而不斷發布主要場館落成及運作的近況，似乎作另類的「平反」；而馬來西亞奧委會也回應已向亞奧理事會確認，亞運會如期舉行。

亞洲奧林匹克理事會(OCA)總幹事穆薩拉姆（Husain Al-Musallam）日前接受訪問時表示，9月10日展開的杭州亞運有機會延期，甚至有指亞運或延期一年。然而OCA及杭州組委會至今未有為此事作出回應，而亞運會的官網及官方社交平台都保持運作，而社交平台今日再推網上抽獎的宣傳活動，並先後上載了網球場及壁球場館的運作，以示為比賽已準備就緒，而上周五官方微博更發出「杭州亞運會倒數計」，似乎用行動來作延期的回應。

至於馬來西亞奧委會主席扎卡華拉（Norza Zakaria）接受訪問時則表示亞運會如期舉行：「2022年杭州亞運會將如期舉辦，我們已跟亞奧理事會及亞運組委會核實了。」亞運組委會曾於本月表示，56個比賽場館已經全部完工，並承諾發佈以一份以北京冬奧會為藍本的疫情控制計劃。杭州亞運會將於今年9月10至25日舉行，也是繼北京(1990年)及廣州(2010年)後第三個舉辦亞運的中國城市。