先禮後兵　根度簡讚莫迪歷係「魔術師」

曼城周二（26日）深夜將出戰歐聯4強首回合，硬撼皇家馬德里。賽前「藍月亮」中場根度簡向對手莫迪歷大笠高帽，盛讚佢喺球場上就好似一位魔術師。不過呢位克羅地亞國腳目前就算踢得好，同皇馬嘅續約談判卻未有進展，有可能今夏完約離隊。

歐聯4強首回合周二（26日）深夜開打，曼城主場惡鬥皇馬。中場根度簡賽前先禮後兵，狂讚莫迪歷嘅能力：「莫迪歷就如一位魔術師，對車路士嗰場佢交畀洛迪高高斯嗰球助攻令我無言以對！佢踢波嘅方式永遠都好似從容不迫咁。」呢位德國球員仲話，當莫迪歷贏得金球獎時，自己都戥佢高興，因為終於有司職同樣位置嘅球員攞到呢項殊榮。

目前，36歲嘅莫迪歷正向住個人第5座歐聯冠軍嘅目標進發，而佢今季繼續交出穩定發揮，於38場賽事中交出3入球、9助攻。不過現時佢同皇馬嘅續約情況未有進展，今夏完約嘅佢有機會季後自由身離隊，佢早前受訪時指，自己並唔急於同球隊傾續約：「我不嬲心態都係踢得一年得一年，現時最重要係對曼城嘅歐聯4強，我定會喺球場上全力以赴。」