憑毅力守出一片天　羅澔陽享受每場波

上季港超新丁晉峰，在今季腰斬前成績雖未見太大突破，但經過一年適應期後，防守表現卻大幅提升，當中獲得不少上陣機會的年輕門將羅澔陽，可謂居功至偉。由年少時的「肥仔」，到能夠在港超賽場上獨當一面，「肥陽」坦言全憑一股毅力支撐：「由當年一個大肥仔，變成依家咁，過程係辛苦，但總算捱到過嚟。」 ■圖／文：李浚湣

羅澔陽在小學二年級開始接觸足球，直至中學獲選入校隊，隨後參與太陽飛馬U14青年軍選拔，機緣巧合下認識到目前晉峰門將教練何國泉。「肥陽」笑言當時自己身型肥胖、身材又不高大，差點遭「何Sir」放棄：「事後先知係因為唔夠後備門將先揀我，之後佢要求我喺限期內減肥，否則以後唔使再嚟練波，不過佢嘅訓練好辛苦，好快已經減到磅。」「肥陽」強調「何Sir」是其足球生涯中的恩師之一，無論在青年軍、中學甚至晉峰，皆一直在旁教導自己，雖然訓練期間他相當嚴厲，但大家感情卻很好。

克服挫折愈踢愈好

上季僅曾上陣兩次，相隔整整11個月，季初才在對港會的「菁英盃」再次亮相，然而隨着愈踢愈好，球季腰斬前合共獲得8次上陣機會。「肥陽」坦言感到驚喜及意外，更透露自己因在上季最後一次上陣時，發揮不太理想，之後用了很多時間重拾信心及狀態，尤其是克服心理關口：「之前落場都會緊張同好大壓力，好驚輸波輸自己；但依家每次都會同自己講，唔知職業生涯有幾耐，盡力踢好同享受每場波就夠，唔好後悔同有遺憾。」「肥陽」承認相對其他門將，自己除了「唔驚波」外，並沒有其他太特出的優點，特別在腳下功夫及處理高空球方面，仍有改進空間。

競爭對手關係似一家人

在殘酷的足球世界中，由於每隊正選門將只得一個，競爭程度尤其激烈，雖然今季上陣次數比隊長林駿杰更多，但「肥陽」卻堅稱大家感情沒有受到影響，更以一家人形容與「杰仔」、「何Sir」以及外借至香港U23門將龐焯熙（Bear）的關係：「『何Sir』好似老豆，『杰仔』係阿哥，而我同Bear就做細佬。」「肥陽」續指「何Sir」曾在一次訓練期間跟他們說：「有良性競爭先有進步，無論邊個踢得好，你哋都要為對方感到開心。」

羅澔陽Profile:

出生日期：2001年3月9日（21歲）

身高：1米78

體重：82.8 公斤

司職：門將

今季上陣次數（正選／後備）：7／1

現效力球會：晉峰

退出5人港隊專心踢晉峰

「5人足球個龍門框細啲，只要唔驚波、企啱位就好大機會救到；但11人個框大好多，企位及出迎等判斷要好準確。」自從在Nike５人足球賽被龍門教練陳振宇發掘後，「肥陽」一直是香港５人足球代表隊常客。然而他認為兩者分別很大，令自己每次比賽前都要多加調節，因此上季季初決定退出香港5人代表隊，專心應付11人賽事。

望成為U23小港腳

年僅21歲的「肥陽」過去未曾入選港隊青年軍，他解釋年少時實力不足，加上當時各梯隊的青年軍已有固定陣容，因此未能圓夢。作為曾經的香港5人足球代表隊成員，「肥陽」直言代表香港出戰的感覺十分光榮，期望之後能代表港隊U23：「其實呢啲好睇際遇，睇吓自己嗰期弗唔弗，都係隨緣喇，但如果入到都會好開心。」