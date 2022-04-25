羽毛球亞錦賽周二開鑼　鄧謝配相隔4月登場

亞洲羽毛球錦標賽周二（26日）在菲律賓馬尼拉開鑼。香港隊派出9男12女參加，其中，首席混雙組合鄧俊文／謝影雪將於下午5時40登場，迎戰印尼組合。

亞錦賽一連6日舉行，香港4對混雙組合會在首日悉數登場。其中，世界排名第7的鄧俊文／謝影雪，自去年底世錦賽摘銅後，相隔4個月重返賽場，被列為6號種子，32強對排名20位的印尼組合Rinov Rivaldy／Pitha Haningtyas Mentari。如果「鄧謝配」一路晉級，8強有機會遇上東京奧運冠軍、中國的王懿律／黃東萍。

單打方面，港隊一哥伍家朗未有參賽，3月在瑞士確診新冠肺炎的他，曾表示未有充分時間準備賽事。世界排名17位的李卓耀直接躋身正賽，師弟陳延澤要由外圍賽打起，爭取以小組首名出線。女單則有楊芯宜和馬子雪參加，後者同樣要打外圍賽。

項目 港隊代表

男單 李卓耀、陳延澤 女單 楊芯宜、馬子雪 男雙 鄒軒朗／呂俊瑋、羅卓謙／李晉熙、張德正／楊銘諾

女雙 吳芷柔／曾曉昕、楊雅婷／楊霈霖、范嘉茵／尤漫瑩、梁詩樂／袁倩瀅

混雙 鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔、張德正／吳詠瑢、羅卓謙／楊雅婷