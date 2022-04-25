英超10大失誤榜　馬古尼第1　曼聯佔4席

曼聯後防表現一直為人詬病，究竟有幾差，一個統計畀到答案。一項統計由上季至今接近兩個球季，計算球員失誤被對方射門排行榜，前10球員當中曼聯球員竟然佔其4，其中兩人更佔據榜首同次席，榜首係邊個相信大家都估到，就係隊長哈利馬古尼！

呢個榜計算2020至21球季至今，英超球員因失誤導致對方射門次數，馬古尼一直係曼聯後防最大漏洞，呢個榜嘅統計一覽無遺，呢位曼聯隊長近兩季上陣62場，共7次失誤導致對方射門，排名榜首！

至於排第2嘅同樣係曼聯球員，佢就係防中尼曼查馬迪，不過佢上陣次數冇咁多，近兩季合共僅上陣40次，但都有6次失誤導致對方起腳，馬迪同馬古尼坐鎮中路，簡直令到曼聯中門大開，對方可以長驅直入。

曼聯球員喺呢個失誤榜10大佔咗4席，前兩位已經公布，相信跟住呢兩個都唔難估，佢哋就係一對二閘勞基梳爾同雲比沙卡，前者以52場4次失誤排第9，雲比沙卡以54場4次失誤排第10；曼聯除咗中路失守，左右兩側同樣有重大漏洞，試問成績點會好？