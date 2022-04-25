阿積士小將當眾搲撈 想跟坦哈格去曼聯

曼聯官宣坦哈格來季執教後，曼聯繼續輸波，1比3不敵阿仙奴，不過另邊廂阿積士未受影響，上仗作客1比0擊敗奈梅亨，繼續領先次席燕豪芬4分，再贏3場就捧盃，該仗為阿積士入波奠勝嘅前鋒布羅比，竟然係賽後記者會當眾搲撈，希望坦哈格帶埋佢走，咁都得？

20歲嘅布羅比係荷蘭小國腳，阿積士青訓出身，上季轉投RB萊比錫，今季以外借身份回巢阿積士，今季上陣9仗入4球，佢上仗作客奈梅亨，喺完場前88分鐘射入3分波，成為贏波功臣，賽後被傳媒扑咪圍訪。

佢賽後對坦哈格執教曼聯表示祝賀，跟住佢話：「我為佢感到十分高興，佢為阿積士做咗咁多，佢絕對配得上，如果佢可以將我帶走，未來兩年再同佢一齊......唔係唔係，講笑咋。」

雖然佢話講笑，但網民唔係咁睇，認為佢真係咁諗，希望坦哈格帶埋佢過檔，事實上之前亦有傳聞坦哈格打算帶兵過檔，不過並非布羅比，而係名氣更大嘅另一射手安東尼馬菲奧斯，以及中堅添巴。當然，相信唔止布羅比，阿積士好多球員都希望坦哈格帶埋佢哋走。