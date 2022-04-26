蘭歷克打人情牌　曼聯爭簽全能進攻王

曼聯看守主帥蘭歷克將於今夏轉任技術顧問，統籌曼聯嘅轉會及組軍工作，英國《太陽報》指呢位德國名帥「升職」後第一炮將會打人情牌，向前效力球會RB萊比錫埋手，收購對方進攻主將尼干古，將呢位24歲法國國腳打造成「新史高斯」。

蘭歷克擔任「紅牛」總監期間，為旗下2支球隊薩爾斯堡及RB萊比錫簽入多位高質球員，包括2019年幫RB萊比錫以1,300萬歐元向巴黎聖日耳門收購尼干古，當時呢位中場仍然寂寂無名，但加盟RB萊比錫之後，表現愈來愈好，今季更加大爆發，各項賽事上陣46場射入30球及20次助攻，進攻技術非常全面。

紅魔鬼現時其中一個大弱點係缺乏有效進攻模式，中前場球員攻門把握力差，尼干古正好可以擔任核心角色。蘭歷克一向非常欣賞尼干古，認為佢好適合曼聯下季新帥坦哈格嘅戰術體系，所以將佢列入今夏增兵名單。

據悉RB萊比錫將尼干古標價為5,400萬鎊，以曼聯嘅財力絕對畀得起，但就要面對多間大球會競爭，阿仙奴、AC米蘭、國際米蘭都有興趣收購尼干古，曼聯最大優勢係蘭歷克同RB萊比錫關係密切，佢打人情牌，應該可以佔先機。

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