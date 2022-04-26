戴巴拿入靚波顯身價　下季或投羅馬

周二(26日)凌晨意甲，祖雲達斯憑保羅戴巴拿、摩斯堅恩各入1球，作客以2比1反勝薩斯索羅，聯賽前4位置愈來愈穩陣。保羅戴巴拿今仗窄角度射入靚波，取得效力祖記以來第81個聯賽入波，追平C朗，並列球隊史上最多聯賽入波球員第10位。

薩斯索羅喺38分鐘透過1次美妙組織，由拉斯柏度尼射入打開紀錄，但祖雲達斯好快由保羅戴巴拿建功扳平，呢位阿根廷國腳喺右路殺入禁區，窄角度射入死角，非常精彩。

不過，祖記要踢到臨完場前2分鐘，先至靠後備上陣嘅摩斯堅恩射入致勝1球，驚險全取3分。祖雲達斯贏波之後，繼續排第4位，但已經拋離第5位羅馬8分，好大機會取得下屆歐聯入場券。

祖記贏波功臣保羅戴巴拿將於今夏約滿，會方早前已經決定唔同佢續約，呢位28歲前鋒未能再為祖記出戰歐聯，據悉國際米蘭、羅馬都有興趣簽入保羅戴巴拿，當中以羅馬最有誠意，準備開出一份稅後700萬歐元年薪合約吸引保羅戴巴拿加盟，佢下季有望同「寸王」摩連奴合作。