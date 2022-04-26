羅拔臣轟147成為史上第8人　惜無緣對巫師

今季狀態大勇的「墨爾本機器」羅拔臣周一在克魯斯堡大劇院轟出147，成為史上第8人，更一度連贏4局到決勝賽點，惟最終被英格蘭的利素禾斯基逆轉，無緣躋身8強。

今季袋走四項冠軍的羅拔臣，在第19局轟出147，成為史上第8位在世錦賽轟出這個「完美」度數的球員，在史冊加入名宿霍賓、韋德、亨特利、奧蘇里雲、威廉斯、希堅斯及卡達的行列，這也是官方第176桿及今季第10Cue147。

然而這位澳洲名將雖然狀態十足，更一度連贏4局至12比11的致勝賽點，但對手利素禾斯基仍不斷施壓，一口氣連贏兩局翻盤，以13比12反勝羅拔臣，首次躋身世錦賽8強，將與4屆世界冠軍「巫師」希堅斯碰頭，爭逐4強席位。

「這是我最重大的一次勝利，面對着世界最好球手之一的羅拔臣，他在比賽中不斷進攻，他做出漂亮的147，我也為他高興，而當我追至12平手，其實大家在決勝局都犯上不少錯誤。」利素禾斯基坦言淘汰了羅拔臣，對面對希堅斯注下更大力量:「以前我未試過，現在我覺得任何事情都有可能，要贏世界頂級高手已沒有不可能的原因，面對希堅斯一定是硬仗，但我會用盡一切的嘗試。」

羅拔臣於16強止步當然失望，但他坦言這是一場令人難忘的賽事，「能夠在季尾有這個狀態，更在克魯斯堡打出147，實在難以置信，由第一個紅波開始，到觀眾的歡呼，那種感覺實在奇妙，也是我自小期待的畫面；媽媽今天來到看我比賽，雖然戰果上令她有點失望，但她至少能看到一個特別的事情，今年有四個錦標，已經達到自己夢想。」

至於希堅斯則以13比7淘汰剛榮升父親的泰國「一哥」沙安簡，生涯第16次躋身世錦賽8強；而前世界「一哥」卓林普則以13比11力壓麥基爾，篤定半準決賽席位。