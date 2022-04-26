亞冠盃　清萊聯大戰當前　黃洋：要鬥爭勝心

出戰「亞冠盃」分組賽的傑志，周四（28日）將於次循環再鬥泰超球隊清萊聯。「藍鳥」要爭取出線資格，今場對決十分重要，隊長黃洋受訪時就講到這場大戰的取勝關鍵，同時亦對東亞區各組形勢作分析，直言今屆戰況非常緊湊。

傑志分組賽兩戰過後，暫時取得1勝1負成績，在少踢一場的情況下，落後榜首的神戶勝利船暫列J組次席，今場鬥清萊聯的大戰絕對影響出線形勢。首循環交手，傑志成功擊敗清萊聯先下一城，黃洋認為該場勝仗對「藍鳥」有鼓舞作用，但強調不能因此輕敵：「始終清萊聯有半個主場優勢，佢哋上場對住神戶勝利船都成功逼和對手，製造到唔少機會，對佢哋嘅信心都會有幫助，嚟緊呢場比賽，就要睇邊隊波有更強嘅爭勝決心。」

今屆J組次名球隊，仍有機會以最佳小組次名成績獲得淘汰賽資格，對此黃洋表示未有刻意計算球隊出線所需的分數，但坦言有留意到東亞賽區其他組別的戰況，直言今屆各組出線形勢難以預計：「東亞賽區其他組踢咗4輪之後，賽果都比較緊湊，尤其東南亞球會表現非常好，加上有主場優勢，令日韓球隊都受到好大壓力，我諗未到最後一刻，都好難估到晉級形勢會係點。」