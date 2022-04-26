4強對決唔敢冒進　曼城半和困艦隊

歐聯4強首回合展開，曼城主場迎戰皇家馬德里。「藍月亮」上場5比1大炒屈福特後，繼續全力衝擊英超及歐聯雙冠，領隊哥迪奧拿嚟到歐聯4強將會細心部署，該隊近4次歐聯對西甲球隊全開半場和，「銀河艦隊」作客擅打穩守突擊，令曼城更加唔敢冒進，預計半場無交收，半場和最有計。（Now 643周三凌晨3時直播）

曼城喺歐聯淘汰賽階段連續兩圈與來自馬德里球隊交鋒，上圈兩回合總比數1比0淘汰馬體會，對方採取「550」全防守陣式同埋殺傷戰術，令曼城贏波亦要付出代價，祖奧簡斯路今仗停賽，基爾獲加受傷等。

嚴防皇馬高效防守反擊

皇馬則屬另一類型球隊，除咗同樣防守穩健，佢哋反擊及埋門把握力更強，哥迪奧拿喺進攻上將倚重奇雲迪布尼、菲爾科頓爭取入球，但防線上都要睇實賓施馬同莫迪歷，預計曼城今仗唔敢壓得太上，避免輸反擊。

皇馬西甲奪冠在望，可以盡遣精銳踢歐聯，佢哋同樣連續兩圈對英超球隊，上圈8強對衞冕嘅車路士，首回合作客倫敦即憑賓施馬連中三元，帶住3比1領先優勢返主場，今仗到訪曼徹斯特，對手換上實力更高嘅曼城，兩隊均屬頂級球隊，嚟到4強首回合，相信比賽初段會採取互相試探策略，謀定而後動，「藍月亮」近4次歐聯對西甲球隊全開半場和，半場和值得再追。