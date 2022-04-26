歐聯遇上紅軍　高基連：英超經驗有助取勝

西甲球隊維拉利爾事隔多年後，再闖入歐聯4強，將會硬撼英超強敵利物浦，作為「黃色潛水艇」中場主力，曾效力阿仙奴多年嘅高基連，對紅軍絕不陌生，大戰前夕，他接受訪問時不忘先禮後兵，表達自己對對手嘅敬意，同時亦提到球隊現時陣中不乏英超經驗，有望成功球隊取勝元素。

現年30歲的高基連，2018年轉戰西甲之前，曾喺阿仙奴效力近10年，對英超對手非常熟悉。維拉利爾早前成功淘汰德甲班霸拜仁慕尼黑，以奇兵姿態殺入歐聯4強，面對強敵利物浦，相信賽前不少人都更願意睇高紅軍一線，高基連亦表示非常欣賞紅軍嘅踢法：「利物浦係現時歐洲球壇，前場逼搶做得最好嘅一隊，無論係阻攻能力超強嘅兩個閘，定係有力衝擊金球獎嘅穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼，好難喺佢哋身上搵到弱點。」

除咗高基連之外，現時「黃色潛水艇」陣中有唔少主力，包括柏利祖和盧施素等，都有過喺英超搵食嘅經驗，呢位法國中場，就認為維拉利爾不只有西甲球隊一貫嘅技術能力，仲有硬淨嘅一面，能夠幫助球隊成功突圍：「英超嘅高強度對抗性，係可以幫助球員成長，我哋有西班牙球隊嘅踢法同技術之餘，亦都好硬淨。」