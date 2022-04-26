鄧謝配亞錦賽首圈出局　張吳配闖16強

亞洲羽毛球錦標賽今日（26日）在菲律賓馬尼拉開鑼。香港首席混雙組合鄧俊文／謝影雪以直落兩局不敵印尼組合，慘遭「一輪遊」。隊友張德正／吳詠瑢則以2：1反勝東道主組合，闖進16強。

世界排名第7的「鄧謝配」相隔4個月重返賽場，被列為6號種子，首圈對排名20的印尼組合Rinov Rivaldy／Pitha Haningtyas Mentari。雙方過往兩度交手，均由「鄧謝配」勝出。但兩人今場狀態麻麻，以10：21大比數先失一局；次局領先11：4後，竟被對手打出10：1的攻勢反超前，即使尾段追平19：19，但隨即連失2分，終以19：21落敗，慘遭「一輪遊」。

另一混雙組合、排名27的張德正／吳詠瑢，與菲律賓組合Alvin Morada／Thea Marie Pomar力戰52分鐘，雖然首局輸15：21，但連追兩局21：14、23：21，局數2：1反勝，晉級16強。

單打方面，陳延澤和馬子雪止步外圍賽。排名17的李卓耀明日上午9時40分，會鬥約旦球手Bahaedeen Ahmad Alshannik。