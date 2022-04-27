迪布尼閃電入球創紀錄　曼城4比3擊敗皇馬

周三(27日)凌晨歐聯4強首回合上演入球騷，曼城主場以4比3擊敗皇家馬德里，英超一哥曼城今仗發動閃電戰，開賽93秒就由奇雲迪布尼頂入打開紀錄，創下「藍月亮」史上最快歐聯入波紀錄，踢到11分鐘更已領先2球。不過，西甲王者皇馬反擊力亦相當強橫，最終雙方合力製造7個入球，追平歐聯4強史上單場最多入球紀錄。

曼城明顯想趁首回合有地利優勢，盡快「解決」對手，馬列斯帶波入中路後，傳入禁區，奇雲迪布尼飛頂入網，當時開波僅93秒。呢位比利時國腳跟住創造機會，傳畀加比爾捷西斯轉身射成2比0，令皇馬近35年以來，首次喺歐聯開賽11分鐘落後2球。

曼城得勢不饒人，攻勢一浪接一浪，馬列斯半單刀勁射，卻射中網側，菲爾科頓喺禁區內無人看管下起腳，貼柱出界。

「藍月亮」錯失2次拉開紀錄嘅黃金機會，可以話係放虎歸山，皇馬企定陣腳之後，搶番唔少攻勢，並喺33分鐘由賓施馬射入追至1比2。

換邊後初段，曼城又失機，馬列斯起腳中柱彈出，但「藍月亮」繼續強攻，並由菲爾科頓近門頂入成3比1。皇馬亦唔輸蝕，雲尼斯奧斯祖利亞喺中線左路位置攞到波之後，一路快放，殺入禁區射入，非常精彩。

74分鐘曼城又入波，辛真高喺禁區邊被卻奧斯踢跌，球證並冇吹罰，皇馬球員都呆咗一呆，貝拿度施華順勢攞到波帶入禁區，為曼城射成4比2。

不過，曼城中堅拿樸迪防守高波時犯手球，被吹罰12碼，皇馬由賓施馬主射入網，追至3比4。最終曼城仍然保住勝果，成為首支連續3次歐聯擊敗皇馬嘅英超球隊。

另外，今場亦係歐聯4強史上第3次出現總入球「7+」，之前2次係1995年阿積士贏拜仁慕尼黑5比2，以及2018年利物浦贏羅馬5比2。

次回合將於香港時間5月5日凌晨舉行，皇馬返主場對曼城。