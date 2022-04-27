「耶穌仔」復活 曼城唔使買前鋒啦

曼城前鋒加比爾捷西斯繼上場英超對屈福特，轟入4球之後，今場歐聯4強首回合對皇馬又入波，令呢位綽號「耶穌仔」嘅前鋒事業出現戲劇性「復活」，由原本面臨被出售，但依家成為「藍月亮」神鋒，領隊哥迪奧拿唔使再為今夏收購前鋒問題煩惱。

英國傳媒早前爆出，加比爾捷西斯今夏可能離隊，轉投阿仙奴，但消息出街後，呢位25歲巴西國腳隨即喺上場英超食出「大四喜」，哥迪奧拿今仗歐聯亦對「耶穌仔」委以重任，派佢踢正選中鋒，加比爾捷西斯不負所托，開賽11分鐘為曼城射成2比0。

翻查紀錄，原來加比爾捷西斯係歐聯「高效殺手」，佢喺呢項賽事上陣37次，射入20球及5次助攻，平均106分鐘入1球，最少上陣10場歐聯嘅巴西球員之中，「耶穌仔」入球率最高。

值得一提，雖然歐洲足協將今場最佳球員獎頒畀貝拿度施華，但曼城球迷評選之中，加比爾捷西斯先至係今場表現最佳球員。

曼城領隊哥迪奧拿近年都希望簽入射手，上年夏天收購哈利卡尼失敗之後，計劃今夏買多蒙特前鋒艾寧夏蘭特，但遲遲未有進展，加比爾捷西斯用行動證明自己可以勝任曼城主力前鋒。