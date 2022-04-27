轟入英超3雄14球　賓施馬保住皇馬晉級希望

皇馬喺歐聯4強首回合作客，一早落後2球，最終僅以3比4不敵曼城，晉級形勢唔算太差，「銀河艦隊」未致於陷入絕境，前鋒賓施馬居功厥偉，呢位34歲老將今仗梅開二度，近4場歐聯有9球進帳。值得一提，賓施馬球員生涯對英超3雄曼城、利物浦、車路士，合共取得14個入球，皇馬次回合都要靠晒呢位法國國腳收復失地。

賓施馬「逆生長」今季入波數字，竟然隨年齡增長而上升，包括西甲有25球進帳，創下職業生涯單季聯賽入球新高。

佢今屆歐聯一樣狂數胡，已入14球，同樣打破個人單屆歐聯入球紀錄，當中16強次回合對巴黎聖日耳門，8強首回合對車路士，都上演帽子戲法。

賓施馬喺今季西甲及歐聯都排射手榜第1位，各項賽事上陣41場入41球，成為自2017/18年球季C朗之後，首位單季入波「40+」嘅皇馬球員。

賓施馬今場歐聯末段以「挑射」方式射入12碼，非常瀟灑，賽後佢話因為有信心，所以咁射：「如果你唔射12碼，就永遠唔會射失，呢種只係精神上勝利，我對自己好有信心，所以敢於主射。」賓施馬上輪西甲對奧沙辛拿，射失2球12碼，可見並冇影響佢主射信心。

同埋賓施馬係「英超豪門殺手」，球員生涯對曼城及車路士，同樣各入對手5球，亦曾經4次射破利物浦大門，呢3隊正係現時英超前3位球隊，可見賓施馬遇強愈強，次回合再鬥曼城，佢有能力協助皇馬打出1場逆轉勝。