坦哈格想帶愛將過檔曼聯　佢曾經係韋斯咸棄將

曼聯公布下季由坦哈格執教之後，呢位荷蘭名帥開始為組軍工作做準備，英國《太陽報》指紅魔鬼可能會根據坦哈格要求，收購阿積士前鋒施巴斯坦賀拿，代替好大機會今夏離隊嘅卡雲尼。

27歲嘅施巴斯坦賀拿曾於2019至21年效力韋斯咸，所以對英超並唔陌生，但當年佢表現欠佳，2季上陣54次只入14球，韋斯咸「止蝕」以2,000萬鎊轉售畀阿積士，比向法蘭克福嘅買入價少一半。

不過，呢位科特迪瓦國腳轉戰荷甲後獲得重生，今季聯賽上陣27場入20球，最犀利係歐聯入咗11球，僅次於賓施馬同羅拔利雲度夫斯基，可見坦哈格擁有施巴斯坦賀拿嘅「說明書」，知道點樣發揮佢嘅能力。

同埋身高1米90嘅施巴斯坦賀拿制空力高，正係曼聯所缺少嘅中鋒球員，如果佢成「魔」，C朗就可以踢番較擅長嘅翼鋒位置。

由於施巴斯坦賀拿只剩下2件合約，估計只需要3,500萬鎊轉會費，加上曼聯同阿積士近年經常有交易，坦哈格帶埋呢位愛將過檔紅魔鬼，並唔出奇。