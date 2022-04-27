意甲補賽　留名睇國米贏波升榜首

意甲補賽，博洛尼亞主場挑戰國際米蘭。衞冕嘅國米雖然5連勝，但博洛尼亞踢法硬淨，已經連續7場開出半和，國米想由頭贏到落尾有難度，半場和追得過。（Now 638周四凌晨2時15分直播）

意甲冠軍爭逐進入白熱化階段，國米暫時少踢一場落後AC米蘭2分，今場要贏波先可以重返榜首。不過佢哋作客表現飄忽，近6場聯賽作客只取得兩勝，夾埋攻入6球，其中只有兩球係喺半場前攻入，可見球員作客面對防守能力較強嘅對手時，上半場每每顯得朿手無策。

博洛尼亞踢法硬淨

博洛尼亞目前身處中游，基本上冇乜降班危機，佢哋近期表現相當硬淨，已經保持4場不敗，曾先後打和AC米蘭同祖雲達斯兩支前列勁旅，球員信心十足，證明有力同強敵周旋。博洛尼亞上半場防守特別專注，連續7仗開出半場和，只係上輪對烏甸尼斯失過一球，其餘6仗全部同對手半場踢成0比0，有本錢頂住國米攻勢，半場和值得跟進。

直播表

周三5:30pm 日乙 秋田藍閃電Vs岡山綠雉

有線662、602台

周三6:00pm 日乙 FC橫濱Vs町田澤維亞

有線661、601台

周四凌晨零時 意甲 費倫天拿Vs烏甸尼斯

Now 638

周四2:15am 意甲 博洛尼亞Vs國際米蘭

Now 638

周四2:15am 意甲 阿特蘭大Vs拖連奴

Now 639

周四3:00am 歐聯 利物浦Vs維拉利爾

Now 643

周四8:00am 自由盃 高路高路Vs河床

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