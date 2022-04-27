疫情打亂亞運部署　柔道落實8男女征戰

距離9月的亞運會不足140天，但第五波疫情確實打亂了港將的備戰計劃，而剛落實4男4女代表名單的柔道隊，將於下月展開為期10周的針對性訓練，期望盡快提升狀態，力爭獎牌。

上周經過遴選賽後，柔道隊決出8名參戰杭州亞運的名單，分別是黎耀明（男子60公斤以下）、劉樂添(男子66公斤以下)、麥康年(男子73公斤以下)、李珏穎(男子81公斤以下)；王嘉莉（女子48公斤以下）、徐淑琪(女子52公斤以下)、楊諾琳(女子57公斤以下)及梁寶心(女子63公斤以下)。

繼2018年後第二度出戰亞運的大師姐梁寶心，坦言想爭取獎牌為運動生涯留下美好回憶，「目標當然想取得獎牌，但不會給自己太大壓力，坦白說第五波疫情對我們很大影響，自去年11月至今無打過任何國際賽，然而國際柔道聯盟繼續有比賽，自己只能保持睇比賽直播，盡量update自己適應比賽節奏，另方面則保持體能訓練，現在的狀態確實一般。」

事實上，疫情打亂了港隊的比賽及訓練計劃，主席黃寶基表示:「香港運動員停訓缺練差不多100日，幾乎放棄了所有參加國際賽的機會，雖然現時恢復，但限制仍然很多，坦白說在亞運不會期望太高；不過，我相信他們可以擺脫不利因素，爭取突破。」為了提升他們的體能及作戰狀態，亞運隊與香港培訓隊將由下月9日至7月14日在港進行為期10周集訓，而8月中則會參加哈薩克的亞洲公開賽，將是亞運前的唯一熱身賽。