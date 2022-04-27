佐真奴死撐：最衰係VAR累我射失12碼

車路士上場英超踢到87分鐘獲得12碼，但佐真奴主射冇力度又冇角度，被韋斯咸門將法比安斯基接實，成為球迷狠批對象。

呢位意大利國腳近日接受英國傳媒訪問時，聲稱由於當時VAR檢視是否需要判罰12碼，時間拖得太耐，令佢難以集中精神，所以射失。不過，呢個理由實在太牽強，進一步加深「民憤」，網民紛紛要求領隊杜曹換「劊子手」人選。

佐真奴話：「主射12碼一定有壓力，特別係最後時刻，非勝不可情況下，腦海之中必須毫無雜念，當時VAR檢查時間比較耐，好難集中精神，我已經盡力頂住壓力，集中精神去處理，好不幸都係射失，主射12碼只要有些少猶豫，就好易犯錯，嗰陣有太多時間畀我諗嘢，可能因為咁而宴客，感覺唔好受，我願意作出道歉。」該仗車仔靠基斯甸普列錫補時入波贏1比0，否則佐真奴就孭晒鑊。

網民對於佐真奴嘅解釋，就唔收貨，認為佢用「小跳步」射法華而不實，加上長期咁樣射12碼，已經被對手洞悉，並指佢喺世界盃外圍賽生死戰對瑞士，又係最後關頭射失12碼，成為意大利出局罪人，證明呢位中場已經唔係主射12碼嘅最佳人選，建議杜曹更換人選。

不過，杜曹仍然力撐佐真奴，認為呢種射法係佢嘅風格，將來可以處理得更好，加上以往佐真奴主射12碼命中率非常高，值得信賴，冇必要換人。

車路士將於周五(29日)凌晨英超作客曼聯，雙方上年11月交鋒，車仔靠佐真奴射入12碼逼和1比1，唔知今場有冇機會再表演呢？