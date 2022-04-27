香港隊　5月集訓名單出爐　傑東理球員有份

為備戰6月份的「亞洲盃」外圍賽，足總周三（27日）公布香港男子代表隊31人集訓名單，當中傑志、東方龍獅及理文，3支征戰亞洲賽球隊的球員亦有入選，並將於5月2日至15日，在FTC進行為期兩星期訓練。港隊主教練莊恩安達臣表示將於今次集訓結束後，決定征戰亞盃外的大軍名單。

今次集訓名單，傑志、理文、東方龍獅3隊球員佔了大多數，一共有24名球員入選，當中包括黃洋、葉鴻輝及迪高等港隊常客。傑志目前正遠赴泰國出戰「亞冠盃」分組賽，足總表示一眾「藍鳥」球員暫定於5月9日歸隊；至於保羅、安永佳、謝家強及杜馬思，則因處理家庭事務獲准延遲歸隊。港隊主教練莊恩安達臣認為問題不大：「傑志球員從泰國回來後將接受為期7天的強制檢疫，不過我已經觀察了他們在『亞冠盃』中的表現。」

莊恩安達臣表示接下來的訓練營，將會是一個能讓球員證明自己的好機會，他將於今次集訓結束後，決定參與「亞洲盃」外圍賽的大軍名單；這名挪威籍教練續指希望一眾外流球員，能於5月下旬至6月中的國際賽期歸隊。

31人集訓名單如下：

守門員：葉鴻輝 (東方龍獅)、保 羅、王振鵬 (傑志)、伍瑋謙 (冠忠南區)、

袁皓俊 (理文)

後衞：劉學銘 (標準流浪)、馮慶燁、梁冠聰、黃梓浩、茹子楠 (東方龍獅)、

羅梓駿、杜馬思(傑志)、徐宏傑、余煒廉 (理文)

中場：余在言 (標準流浪)、胡晉銘 (東方龍獅)、黃 威 (香港 U23)、

陳肇鈞、鄭展龍、黃洋、趙聡悟、謝家強(傑志)、鞠盈智 (冠忠

南區)、迪 高、顏樂楓 (理文)

前鋒：費蘭度、孫銘謙 (東方龍獅)、安永佳、蘇 沙 (傑志)、夏志明、簡嘉亨 (冠忠南區)