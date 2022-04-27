多線作戰要慳力　利物浦精打細算

今晚歐聯4強首回合，利物浦主場迎戰西甲球隊維拉利爾。紅軍雖然劍指4冠王，但賽程頻密下要小心部署，而且維拉利爾連贏祖雲達斯及拜仁慕尼黑，不能睇小，加上「黃色潛艇」防守固若金湯，2.5球入球細有分頭更值博。（Now 643周四凌晨3時直播）

之前勇奪英聯盃嘅利物浦，已殺入英足盃決賽，上輪聯賽於默西賽郡打吡贏愛華頓2比0後，於英超仍與曼城鬥得難分難解，連同歐聯在內要三線作戰，場場關鍵，體力消耗極大，因此要作出適當輪換，其中默郡打吡面對愛華頓嘅550死守陣式，佢哋一度陷於苦戰，若非後備入替嘅「幸運星」奧歷治建奇功，未必執晒3分。何況紅軍於2016年歐霸盃決賽遭西維爾反勝，令高普首季入主冇盃落袋，當時西維爾主帥，正正係依家率領維拉利爾嘅艾美利，今仗狹路相逢一定小心翼翼。

維拉利爾防守有料到

維拉利爾全憑銅牆鐵壁般嘅防線，於淘汰賽先後擊退祖雲達斯同拜仁慕尼黑，4仗僅失2粒，其中3仗開2球或以下，以艾比奧爾為首嘅防線非常穩健。由於艾美利曾敗走阿仙奴，維拉利爾麾下亦有哥爾尼維特、伊天卡普爾、高基連及祖安科夫等英超棄將，深明英超球隊高壓迫快速打法，因此經常縮後應對，「黃色潛艇」近5次歐洲賽對英超球隊，有4次開2球或以下，今仗仲有射手謝拉特摩蘭奴因傷倦勤，造訪紅軍必定疊埋心水做「縮頭龜」，伺機打反擊，因此紅軍不能大意，入球細不容錯過。