亞冠盃　出線關鍵戰！傑志追擊清萊聯

「亞冠盃」J組次循環對決，傑志周四（28日）晚將於武里南體育場火併泰超代表清萊聯。「藍鳥」上場過後有逾一周時間休整，要爭取出線資格，今場面對分組賽至今未嘗一勝的清萊聯，傑志誓要重回勝軌，力爭「雙殺」對手。（港台電視31台周四晚上10時直播）

清萊聯早前於4日內兩鬥神戶勝利船，首戰慘吞6蛋之後，上場終於成功逼和對手，在分組賽第3戰搶到第1分，表現有起色。惟這支泰超球隊至今仍未取得入球，前場把握能力可見一斑，加上要面對緊密賽程，清萊聯體能消耗頗大。受傷患困擾的森巴攻擊手菲臘比雖然已經復操，但未知能否趕及復出，此外守將蘇利亞和中場蔡迪柏，今場要齊齊停賽。

傑志上場以1比2僅負神戶勝利船，暫時以1勝1負成績位列J組第二，為力爭出線資格，「藍鳥」有必要繼續搶分，今場亦被視為取勝的好機會。上仗過後，傑志有超過一周時間休息養精蓄銳，對此總教練朱志光直言是好事：「我哋有足夠時間部署嚟緊兩場比賽，呢個小休對我哋係有利。」

首循環對碰，「藍鳥」曾以1比0擊敗清萊聯打響頭炮，今次兩軍再相遇，「朱Sir」表示傑志會專注改善不足之處，打法上則未必會作過多調整：「上次打過之後，球員都知道對手嘅能力，同有邊樣嘢好，我哋再改善上次有錯嘅嘢。」他提到若果清萊聯選擇縮後陣型，傑志在組織攻勢方面需要做得更好，並直言今場比賽非常重要，目標是全取3分。

隊長黃洋就表示有看過清萊聯過去兩場的表現，他指出對手防守較為不穩，但絕非沒有反擊能力，提醒傑志不能掉以輕心：「清萊聯過去兩場比賽期間，都有足夠能力製造埋門機會，傑志需要小心對手嘅死球戰術之外，都要留意攻守轉換時嘅快速反擊。」他直言如果能夠在清萊聯身上全取6分，對傑志衝擊淘汰賽資格將有莫大幫助。

【兩隊預計陣容】

清萊聯

前鋒：10.施華干 8.基達臣 28.廣田隆治

中場：14.薩奴卡 6.彼迪威 27.基諾他

後衞：3.他拿薩 5.布連拿 33.薩拉活 4.加藤恆平

龍門：1.薩拿倫

傑志

前鋒：9.丹恩奴域

中場：26.蘇沙 37.巴爾拿 33.謝家強 10.基爾頓 2.羅梓駿

後衞：95.陳晉一 5.艾里奧 6.朴俊炯 15.羅拔圖

門將：86.保羅