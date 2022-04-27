厄瓜多爾用違規球員　可能被踢出世界盃

卡塔爾世盃抽入A組嘅厄瓜多爾，近日遭揭發世盃外期間起用違規球員，拜朗卡斯迪路（Byron Castillo）懷疑並非該國球員，關於厄瓜多爾被取消參賽資格流言不絕，國際足協未有裁決，不過如果此事屬實，厄瓜多爾嘅席位凍過水。

今次事件據稱來自哥倫比亞，該國傳媒爆料指，拜朗卡斯迪路可能於哥倫比亞出生，而唔係厄瓜多爾，就連出生日期及名字都唔同，去年有人整理一批全新文件，以證明球員身份，令人對拜朗卡斯迪路身世起疑。

23歲嘅拜朗卡斯迪路效力於厄瓜多爾球會SC巴塞隆拿，去年入選厄以多爾大軍，今屆世盃外為厄以多爾對巴拉圭、委內瑞拉、智利、烏拉圭、玻利維亞及阿根廷等6場賽事上陣，如果拜朗卡斯迪路並非合法球員，咁就大鑊。

國際足協規定，如果有球員違規，將面臨6至12個月停賽，但亦有規定列明，任何對賽事投訴必須於賽後24小時出，現時國際足協及南美足協並未對此事有裁決。如果厄瓜多爾真係被取消資格，最正路係由南美洲區排第5嘅秘魯補上，排第6嘅哥倫比亞參加洲際附加賽。