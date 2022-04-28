利物浦133秒打爆黃色潛艇　歐聯決賽在望

周四(28日)凌晨歐聯4強首回合大戰，利物浦強勢輾壓維拉利爾，「紅軍」憑下半場133秒內閃電連入2球，主場先取2比0嘅領先優勢。數據顯示，利物浦過去13次喺歐聯淘汰賽首回合領先，結果全部順利晉級，一隻腳率先踏入決賽舞台，繼續向「4冠王」目標邁進。

利物浦主場出擊氣勢強勁，開波即壓住維拉利爾狂攻，單係上半場就錄得破歐聯4強半場紀錄嘅12次攻門，包括堤亞高艾簡達拿嘅遠射中柱，可惜未能撕破客隊密集防線，半場悶和0比0。換邊後「紅軍」繼續搶攻，53分鐘佐敦軒達臣右路傳中，佩華斯艾斯杜比倫出腳攔截，個波改變方向後笠入，為利物浦打開紀錄。

主隊打破僵局氣勢更盛，2分鐘後再下一城，沙迪奧文尼接應穆罕默德沙拿直線，禁區內快腳射入，2個入球前後只係相隔133秒，利物浦最終贏2比0。利物浦今場控球率高達73%，而維拉利爾只有1次射門兼且未中目標，「紅軍」贏波實至名歸。

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據Opta數據顯示，利物浦對上13次喺歐聯淘汰賽首回合贏波，100%成功晉級，對上一次反輸已經係20年前，喺01/02球季被利華古遜淘汰(首回合贏1比0、次回合輸2比4)。利物浦喺歐洲賽淘汰賽首回合贏2球，最後被淘汰更加要數到1965年(不敵國際米蘭)。

雖然形勢大好，不過利物浦領隊高普賽後仍提醒球員唔好大意：「2比0只係半場戰果，呢個係一個危險嘅比數，次回合需要100%嘅努力，作客維拉利爾會係完全唔同嘅情況，佢哋唔會放棄。」維拉利爾教練艾美利亦表示：「利物浦今場值得贏波，次回合我哋要改變，或者喺戰術上面，我哋會令利物浦受更多嘅苦。」