國米門將「派膠」輸波　爭冠致命一擊！

意甲爭霸高潮迭起，原本喺冠軍爭逐略為佔先嘅國際米蘭，周四(28日)凌晨作客1比2輸畀博洛尼亞，繼續以2分落後榜首AC米蘭，喺只剩4輪下痛失爭標主導權。國米後備門將拉度今場擔正，出現超低級犯錯連累球隊輸波，隨時成為國米爭標失敗嘅「致命一擊」。

賽前5連勝嘅國米，今場贏波就可以登上榜首，佢哋開波3分鐘就由比列錫禁區頂轟個掛網波領先，不過比賽之後出現急劇變化，倒戈嘅阿拿奧杜域28分鐘頭槌為博洛尼亞追平。81分鐘上演戲劇性一幕，國米門將拉杜接應隊友界外球回傳，竟然踢空氣畀個波碌向龍門，主隊前鋒尼高拿辛桑尼白界線前補一腳，為博洛尼亞拎到2比1勝果。

由於正選門將漢丹洛域有傷在身，令拉度今季首次喺意甲亮相，教練施蒙尼恩沙基賽後拒絕責怪拉度：「呢場輸波令人心碎，我哋已經唔再掌握爭冠前途，要贏晒最後4場，仲要睇AC米蘭嘅戰果。我哋本應早早擴大領先優勢，拉度嘅失誤係個不幸，如果當時領先4比1，呢次犯錯就冇咁傷，拉度喺國米仍有光明嘅前途。」