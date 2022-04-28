威廉斯破紀錄！「75三傑」23年後再聚4強

老薑果然辣！47歲「金左手」威廉斯周三在克魯斯堡粉碎了中國顏丙濤的好夢，落後8比10的情況下成功逆轉，成為37年來躋身世錦賽4強最年長的球手，而「巫師」希堅斯亦成功逆轉利素禾斯基，取得最後一個4強席位，連同早前已篤定4強的奧蘇里雲，「75」三傑自99年後再次包攬準決賽3席。

世界「一哥」奧蘇里雲以13比5輕取麥佳亞，率先躋身4強並超越了亨特利的紀錄，生涯第13次闖入世錦賽準決賽，而他的長期戰友威廉斯及希堅斯也盡顯「愈老愈堅」的實力。威廉斯於８強面對近年表現突出的顏丙濤，一度落後8比10及10比11，然而這位3屆世界冠軍一口氣連贏3局，以13比11反勝，生涯第7次闖入世錦賽4強，並成為37年躋身準決賽最年長的球員。威廉斯近三場比賽共轟出12桿「破百」，狀態甚勇，將與「準神」卓林普爭逐決賽席位。

另一位球壇老將希堅斯也愈戰愈勇，與英格蘭的利素禾斯基爭持激烈，在8強戰的第三階段曾一度領先9比7、10比8、11比9，然而對手不斷施壓，更試過反超11比10及率先去到決勝賽點的12比11；不過，「巫師」在關鍵時刻頂住壓力，第24局轟出一cue105度追平，決勝局再打出一桿72度，最終以13比12反勝，生涯第11次躋身世錦賽4強，將面對老對手奧蘇里雲爭逐決賽權。

三位桌壇傳奇23年後再次全部打入四強，過去他們只曾於98年及99年試過兩次，而奧蘇里雲與希堅斯將迎來他們生涯第77次交鋒，今季已碰頭第5次，過去4度對壘都是「巫師」獲勝，奧蘇若爭取追平亨特利「7冠」紀錄，此仗相當關鍵。