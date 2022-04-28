五人亞盃外公布大軍名單　港隊將赴泰國集訓

為備戰5月份舉行的男子五人足球「亞洲盃」外圍賽，足總周四（28日）公布17人大軍名單，多名超聯兵包括廖億誠、黃偉國、袁世傑等亦有入選，港隊將於下周六（7日）前往泰國集訓，之後會直接到馬來西亞出戰亞盃外賽事。

香港男子五人足球代表隊在政府上周四宣布，有限度開放體育處所後開始恢復訓練，暫時已練了12至17課，當中包括五課體能訓練，效力港超聯球隊香港U23的翼鋒袁世傑坦言，狀態仍未完全十足：「狀態大約都恢復咗七至八成，不過受制於疫情，隔咗太耐無接受正式足球訓練，加上五人足球唔同十一人，所以想盡快提升球感。」

為提升比賽狀態，「世傑」透露港隊在泰國集訓一星期期間，將與當地國家進行兩至三場友誼賽，之後便直接飛往馬來西亞，作最後備戰。「世傑」在上年10月曾代隊港隊U23，遠赴日本出戰U23「亞洲盃」外圍賽，他表示自己擁有足夠經驗，因此不太擔心回港後的隔離問題：「主要都係飲食問題，我會準備一啲乾糧，希望起居飲食方面可以做好。」

由於中國退賽，香港、日本、中華台北、南韓及蒙古5支東亞區參賽球隊，將於5月17日至21日，前往馬來西亞進行單循環分組賽，小組頭3名得以出線，躋身9月舉行的「亞洲盃」決賽周。

海外集訓名單如下：

五人足球經理： 曾偉忠

教練： 陳振宇、賴沛憶、蔡業煇

教練兼球員： 鄒嘉華(東區)

守門員： 高俊(理文)、黃梓豪(佳聯元朗)、陳皓廷(東區)

場區球員： 李嘉進、曾梓軒(1995) (東區)、廖億誠、黃偉國(晉峰)、李浩和、李浩然(中西區)、袁世傑、周家樂(香港 U23)、梁星耀、諸榮祖(深水埗)、馮冠鳴(凱景)、梁善豐(沙田)、周睿弘(黃大仙)