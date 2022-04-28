奧雲批高普換走阿諾特：你放生咗維拉利爾！

利物浦喺歐聯4強首回合2比0輕取維拉利爾，大部份人認為「紅軍」已經半隻腳踏咗入決賽，但「名宿」奧雲反而指利物浦出線仲有懸念，仲大膽地質疑高普今場波嘅換人決定。

「紅軍」歐聯準決賽首回合，憑佩華斯艾斯度比倫嘅烏龍波，同沙迪奧文尼嘅入球，2比0擊敗「黃色潛艇」。正當好多人認為佢哋進身決賽機會高唱入雲嘅時候，踢過曼聯嘅利物浦「名宿」奧雲唱反調，認為次回合賽事仲有懸念：「如果利物浦入多球，呢場波就真係搞掂。」同為「紅軍」舊將嘅高治亦認同佢嘅講法：「如果贏到3比0，維拉利爾就冇咩機會反勝。」

此外，奧雲其後更質疑高普81分鐘換走阿歷山大阿諾特嘅決定，直言唔爭取第3球係放維拉利爾一條生路：「以祖高美斯換阿諾特係令踢法變得保守，當你原本嗰位右閘係差唔多全隊最具侵略性嘅球員嘅時候。」佢續稱：「利物浦一定知道場波仲未完結，仲可能會發生一啲事情，如果到時先失一粒，會令場波再起懸念；但假如首回合入到3比0，場波反而已擺入雪櫃。」