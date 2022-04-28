【港講J.League】日職經典歸化兵　個個有料到

全球邁向一體化，就連球壇都唔例外，近年世界各地愈來愈多國家隊，都開始採用歸化球員以求改善國家隊的成績。日本國家隊在近二三十年掘起，在九十年代初亦有歸化球員代表「藍武士」上陣，為日後的發展奠下重要基礎。今日就同大家數下部份經典的日本歸化球員。

1. 瑠瑋

絕對係日本歸化球員的先驅！瑠瑋又名拿武士，原籍巴西，早在70年代已經晌巴西球壇打滾，但當時只係晌聖保羅州的地區聯賽效力，不過去到1977年、年僅20歲的佢收到來自日本的邀請，答允加盟當時的讀賣足球隊（川崎讀賣、東京綠茵的前身），結果為佢的人生帶來重大改變。

瑠瑋原本只係打算在日本踢兩三季就返去巴西繼續足球生涯，點知愈踢愈好，在1979年更成為日本聯賽神射手；踏入80年代，佢更協助球隊1983、1984及1987年的聯賽冠軍，鋒頭一時無兩。1988年，瑠瑋開始申請入籍日本，結果經歷差唔多一年半的時間，終於晌1989年11月成為日本公民，並展開代表日本國家隊的生涯，出戰1990年的北京亞運會。

除了1990北京亞運會，瑠瑋亦有代表日本國家隊出戰1992亞洲盃決賽週，身穿10號球衣的佢更以絕對主力的身份，一舉帶領日本奪冠而回，亦係日本國家隊史上第一個洲際大賽冠軍，瑠瑋足以名留青史。可惜的係日本國家隊在1994世界盃亞洲區外圍賽飲恨無緣決賽週，亦令瑠瑋與世界盃決賽週緣慳一面。

除了國家隊賽事，瑠瑋亦係日職聯成立之初的代表人物之一。在1993日職聯成立後首個球季，瑠瑋就成功帶領川崎讀賣在總決賽擊敗由巴西球星薛高帶領的鹿島鹿角奪冠；到1994球季的總決賽，更取得奠勝球協助球隊擊敗廣島三箭取得兩連霸，可見佢在日本球壇歷史上的重要地位。

瑠瑋曾經晌1996年轉投京都不死鳥，但在1998球季卻回歸川崎讀賣繼續效力，最後亦在當季以41歲之齡高掛球靴結束球員生涯。不過瑠瑋掛靴後，依然有為日本球壇出力，先後執教過日本沙灘足球國家隊、東京綠茵及FC岐阜，亦曾經出任過東京綠茵的顧問，可見佢晌當地球壇舉足輕重的地位。

2. 呂比須

同瑠瑋一樣，呂比須同樣來自巴西，亦是日本國家隊史上第二位入籍兵。雖然同樣為日本國家隊立下過汗馬功勞，坦白講呂比須的地位卻不如瑠瑋一樣高，但亦寫下歷史重要一頁。

出身自巴西著名球會聖保羅的呂比須司職中鋒，但苦無上陣機會，在1987年、當時年僅17歲的呂比須在得到父母的鼓勵下決定向外闖，輾轉間到日本加盟日產汽車（橫濱水手的前身），勢估唔到呢個決定會完全改變呂比須的發展。

在效力日產汽車的兩季裡面，呂比須先後協助球隊盡攬聯賽冠軍、聯賽盃及天皇盃三大錦標。到1989年，呂比須卻出人意表地加盟日立足球會（柏雷素爾的前身），效力四季期間射入超過80個入球，可見入球能力之高。

在1994年離開柏雷素爾後，呂比須輾轉效力過FC本田及平塚比馬（湘南比馬的前身）；在1997年球季呂比須在平塚比馬與當時冒起的中田英壽非常合拍，上陣27場射入18球，結果得到當時日本國家隊的留意並邀請呂比須入籍日本。

呂比須成功入籍日本後，即在1998世界盃亞洲區外圍賽為日本上陣，並在首度代表日本、作客南韓的生死戰取得第一個國家隊入球，成為日本首度打入世界盃決賽週的功臣之一。及後在1998法國世界盃決賽週分組賽對牙買加一仗，呂比須亦助攻予中山雅史射入日本首個世界盃入球，以上功勞足以令呂比須名留日本國家隊史冊。

1999球季，平塚比馬陷於財困，呂比須亦無奈要轉投名古屋鯨魚，其後亦輾轉效力過FC東京及福岡黃蜂，最終在2002球季後宣佈退役。合共代表日本20次、取得5個入波的呂比須掛靴後繼續留在球圈擔任執教工作，曾執教多支巴西球隊，更試過在2017球季回歸日本執教新潟天鵝，可惜成績欠佳下僅執教半年即被解僱。

呂比須在日本的執教生涯雖遠不如他的球員生涯般順風順水，但佢的名字依然沒有被日本球迷所遺忘，現時在巴西執教的呂比須相信仍有機會重返日本球壇。

3. 三都主

三都主可說是近代最為港人熟悉日本歸化國腳！在巴西柏拉那州出世的三都主，在16歲的時候因為在練習賽有出色表現，結果被來自日本的球探睇中，得到去日本學習的機會。

在高校畢業後，20歲的三都主立即在1997賽季加盟清水心跳，展開佢晌日本的職業球員生涯。效力清水心跳期間，三都主的演出可以話係出神入化，在1999球季他更以22歲之齡獲選為日職聯年度最佳球員，成為史上最年輕的MVP。

在2002年，三都主一度有機會加盟當時的英超球會查爾頓，可惜因為工作證問題而告吹，結果三都主繼續為清水心跳效力並開始為日本國家隊上陣，更有份代表日本出戰2002日韓世界盃。在當屆世界盃三都主係日本隊的常規正選球員，最終協助日本在小組賽三戰全勝，殺入十六強。

在2004年球季，三都主由清水心跳轉投勁旅浦和紅鑽，令事業更上一層樓。效力浦和紅鑽期間，三都主贏得1次日職聯冠軍及2次天皇盃冠軍，而佢的出色表現亦令佢繼續成為日本國家隊的絕對主力，出戰2006德國世界盃。

在2006世界盃過後，三都主得到奧地利班霸薩爾斯堡的青睞，結果以借用身份加盟兩季並協助薩爾斯堡贏得聯賽冠軍。可惜在2008年球季回歸浦和紅鑽後，三都主備受傷患困擾，復出後狀態亦大不如前，結果在2009年黯然離隊加盟名古屋鯨魚。

效力名古屋鯨魚3季後，三都主轉戰日乙先後效力櫪木SC及FC岐阜，及後在2015年返回巴西效力低組別球會，最終在2016年宣佈退役。三都主在球員生涯期間合共代表過日本國家隊82次並射入7球，次數之多足證佢晌當代日本隊的重要性；而三都主出席過2002、2006世界盃決賽週，亦晌2004亞洲盃協助日本奪冠，國家隊生涯說得上係相當完美。

4. 田中鬥莉王

田中鬥莉王雖然係原籍巴西，但佢的祖父係日本人，所以本身都算係同日本有所淵源。在巴西長大的田中鬥莉王，一度有機會加入巴西著名球會高士路的青訓體系，但卻被日本球探睇中，結果田中鬥莉王在1998年、16歲的時候轉到日本留學。

本身不諳日語的田中鬥莉王，結果用了足足一年時間修讀日語，然後繼續高中生涯。在高中年代，田中鬥莉王更代表澀谷幕張高校參加高校足球決賽週，雖然最終贏唔到冠軍，但出色的表現已經備受留意，結果田中鬥莉王在高中畢業後加盟廣島三箭。

田中鬥莉王在效力廣島三箭期間仍未入籍，廣島三箭在2003球季因為外援球員滿額，結果將田中鬥莉王外借予日乙球會水戶蜀葵，結果造就田中的大爆發。田中鬥莉王在水戶蜀葵期間上陣42場，並以中堅身份取得10個入球。在同一年成功入籍日本的田中鬥莉王亦憑著出色表現被勁旅浦和紅鑽睇中，在2004球季加盟。

加盟浦和紅鑽後，田中鬥莉王可以話係平步青雲，在2006年球季更協助球隊贏得史上首個日職聯冠軍；而田中自己在當季除了以後衛身份成為隊中射手外，更獲選為日職聯最佳球員。田中鬥莉王在日職聯的出眾演出，終於吸引到時任日本國家隊教練奧禪的留意，開始入選藍武士大軍，並在2006年8月首度代表日本隊在友賽對戰千里達和多巴哥一仗中上陣。可惜的係，田中鬥莉王因傷而錯過代表日本出席2007亞洲盃決賽週，不過同年佢亦協助浦和紅鑽贏得亞冠盃冠軍，總算有所收穫。

在浦和紅鑽贏盡錦標後，田中鬥莉王在2010年球季決定轉投名古屋鯨魚，而佢亦繼續維持佢的高水平演出，得到代表日本出席2010南非世界盃決賽週的機會。在南非世界盃期間，田中鬥莉王在分組賽及十六強賽事皆正選上陣，佢同中澤祐二的中堅組合更獲得一致好評。不過田中鬥莉王在南非世界盃後宣佈退出國家隊，而佢代表日本上陣43次亦取得8個入波，表現總算有所交待。

世界盃過後，田中鬥莉王在2010球季亦成功協助名古屋鯨魚贏得首個日職聯冠軍，充分證明自己的身價。不過到了2016年球季開始前，田中鬥莉王因為與時任教練小倉隆史鬧不和而被球隊解約，直到8月小倉隆史被辭退後田中鬥莉王立即重返球隊上陣，可惜名古屋鯨魚在當季依然護級失敗，田中鬥莉王亦再次宣佈離隊。

離開名古屋鯨魚後，田中鬥莉王一度考慮退役，但卻被當時身處日乙的京都不死鳥的誠意打動，決定繼續征戰。自2017年球季起，田中鬥莉王為京都不死鳥效力兩個球季，結果在2019年以38歲之齡宣佈退役，結束球員生涯。

田中鬥莉王在掛靴後，並無在球圈擔任執教工作，相反卻經常在電視台的足球賽事直播裡面，擔任客席評述，繼續以另一身份為日本球壇作出貢獻。

未來一周日職聯直播時間：

4月28日下午6：00 磐田山葉 對 名古屋鯨魚 有線電視601／661

4月29日下午3：00 大阪櫻花 對 鹿島鹿角 有線電視601／661

5月3日下午2：00 鳥棲砂岩 對 大阪櫻花 有線電視601／661

5月4日下午1：00 大阪飛腳 對 札幌岡薩多 有線電視601／661

未來一周日乙直播時間：

4月30日下午1：00 千葉市原 對 大分三神 有線電視601／661

5月1日中午12：00 岩手盛岡仙鶴 對 熊本羅亞素 有線電視601／661

5月4日下午1：00 東京綠茵 對 仙台維加泰 有線電視602／662

5月4日下午3：00 櫪木SC 對 山形山神 有線電視602／662

*直播時間以電視台公佈為準

日職聯每月焦點（4月）：