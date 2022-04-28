下季大清洗士氣陷谷底　紅魔頹爆難截車

今晚英超獨腳戲上演豪門對決，由曼聯主場硬撼車路士。「紅魔鬼」爭前4機會渺茫，加上有傳夏天會進行人腳大清洗，隊內士氣難免低落，反觀近期表現飄忽嘅「藍戰士」，上場聯賽成功反彈，加上近8場作客賽事全部贏晒，小讓平半直取上盤。（Now 621及611周五凌晨2時45分直播）

曼聯上場爭前4大戰中，因隊長般奴費南迪斯12碼宴客，最終作客以1比3不敵阿仙奴，依家踢多一場下落後第4嘅「兵工廠」6分，好大機會未能殺入前4，失落來季歐聯資格。「紅魔鬼」近況極曳，近5場聯賽只得一勝，後防狂失11粒，雪上加霜係防守中場費特、後衞哈利馬古利等主力，今場將會因傷缺陣，進一步削弱球隊實力。

「紅魔鬼」早前落實聘請阿積士教頭坦哈格下季入主，重建勢在必行，多位球員一係約滿走人，一係冇得留低，士氣及戰意點會好，恐怕難同車路士抗衡，再次輸波甚至大敗而回，絕對唔出奇。

車路士作客8連勝

車路士成功克服喺歐聯8強出局嘅傷痛，早前擊敗水晶宮殺入英足盃決賽，前一場雖然不敵阿仙奴，但上場憑基斯甸普列錫完場前建功，主場一球險勝韋斯咸，成功重返勝軌鞏固3哥地位。「藍戰士」前鋒迪姆華拿近期狀態火熱，近5場交出4個入球及兩個助攻，面對今季甩甩漏漏嘅曼聯防線，大把搵食機會。車路士為盡快鎖定前4席位，今場一定唔會留手，同時佢哋作客成績仲好過主場，各項賽事作客已經錄得8連勝，今晚「紅藍會」值得睇高一線。