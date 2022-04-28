雖然曼聯男子隊今季顆粒無收，但「紅魔」嘅女子U21梯隊就好爭氣，近日成功問鼎英超女子青訓聯賽（WSL Academy League）冠軍，而曼聯名宿蘇斯克查嘅女兒加娜（Karna Solskjaer），亦有份喺比賽中披甲，親身到球場撐囡囡嘅「蘇B」，就被在場球迷爭相索要合照。

繼上月捧起今季女子青訓盃（WSL Academy Cup）後，以北部冠軍身分殺入總冠軍戰嘅曼聯，周三（27日）再擊敗南部冠軍車路士，於聯賽封后，贏得球隊今季第二項錦標。囡囡有份出戰，作為爸爸嘅蘇斯克查當然唔可以錯過，呢位前曼聯主帥就去到球場，見證加娜同隊友一齊捧盃，仲喺賽後被球迷瘋狂捕獲，成為打卡嘅對象。

現年19歲嘅加娜，繼承蘇斯克查衣缽走上球員之路，仲同爸爸一樣師職前鋒，今季為「紅魔」女子U21梯隊上演地標戰後，頻頻喺各項賽事有斬獲。曼聯女子隊主教練Marc Skinner，就表示喺加娜身上，見到蘇斯克查昔日嘅射手影子：「頂級射手識得點樣保持冷靜，同點樣搵到埋門機會，蘇斯克查喺呢方面係好出色，我覺得加娜都有類似特質。」