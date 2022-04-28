踢走馬古尼　蘭歷克建議下季由球員選出隊長

曼聯隊長哈利馬古尼今季無論領導能力，以及場上表現都備受外界批評，唔少球迷甚至認為C朗拿度比佢更適合擔任隊長。領隊蘭歷克近日就公開建議新帥坦哈格，下季應該由球員選出隊長，睇嚟蘭歷克都對依名英格蘭中堅逐漸失去耐性。

由球員集體選出隊長依個方法，蘭歷克解釋係嚟自德國，而曼城嘅哥迪奧拿、阿仙奴嘅阿迪達目前都正用緊。至於當被問到會唔會向新帥坦哈格，推薦哈利馬古尼下季繼續做隊長個陣，蘭歷克就無正面回答：「我理解你嘅問題，但其實無咩意義，因為仲未知道下季會有啲咩類型球員，但以往我嘅做法就係揾四至五位核心球員，然後得票最多嘅，就可以成為球隊隊長。」

哈利馬古尼2019年以天價由李斯特城轉投曼聯，一直穩坐正選位置，不過依名29歲中堅喺後防不時出現蝦碌鏡頭，連累球隊今季聯賽頻頻失分，爭奪前4機會渺茫。曼聯周四深夜即將硬撼車路士，不過哈利馬古尼賽前被指膝蓋受傷，今場肯定缺陣，仲隨時提早收咧，前一場對利物浦，或者已經成為馬古尼最後一次戴上曼聯嘅隊長臂章。