摩連奴拒評曼聯換帥：我冇任何建議

曼聯再度換帥，有傳媒向前主帥摩連奴提問，會否給候任主帥坦哈格及曼聯管理層提供建議，「寸王」即時拒絕：「曼聯係我前球會，我冇任何建議，沒有。」當日摩帥執教曼聯其實有好大功勞，前隊長里奧費迪南等一眾名宿公開向佢認錯，話當日怪錯佢。

摩連奴於2016至2018年底執教曼聯兩年半，共贏得英聯盃、歐霸盃及社區盾，並帶領陣容並不完美嘅曼聯獲得聯賽第2名，不過後來由於成績下滑，加上更衣室失控，結果被管理層辭退。

曼聯自摩佬離隊後，至今已5年未嘗捧盃滋味，今季更成績大倒退跌出前4，同摩連奴不和嘅保羅普巴終於離隊，一眾名宿如加利尼維利、史高斯、里奧費迪南都承認當日錯怪摩連奴，其中里奧費迪南喺直播節目中當眾道歉：「我收回之前對摩連奴嘅批評，並正式道歉。」當日里費喪鬧摩帥，認為以曼聯強大陣容只得亞軍，還覺得是成就，是一種辱恥。

摩連奴對曼聯再換帥冇嘢講，但佢已經密謀幫羅馬接收曼聯棄將，報道指，摩帥睇中尼曼查馬迪、艾歷拜利及達洛治，一等曼聯大清洗，佢就會執平貨。