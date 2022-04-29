亞冠盃 艾力士再做奇兵 傑志反勝清萊晉級在望

傑志「亞冠盃」出線關鍵戰，周四（28日）於武里南體育場惡鬥清萊聯。縱使現場下起滂沱大雨，但仍淋不熄「藍鳥」烈焰鬥志，在落後一球下，憑後備艾力士建奇功，加上羅梓駿的奠勝球終3比2反敗為勝，出線在望。

傑志欲爭出線今仗機不可失，今仗正選陣容僅作一個調整，以今屆首次擔正的鄭展龍取代安永佳，為丹恩奴域、明加索夫等球員提供支援。

比賽日武里南下起滂沱大雨，賽事因場地積水問題而延遲1小時展開，天氣因素亦明顯影響球員判斷，但無阻傑志早段採取主動。9分鐘，明加索夫直線交給丹恩奴域，後者射門未能命中目標。

20分鐘清萊聯熱身後靠基達臣遠射叩關，但該名巴西箭頭射門準繩度欠奉，未能考驗「藍鳥」門將保羅。2分鐘後，明加索夫乖巧交橫，鄭展龍被守衞施壓下射斜。28分鐘基爾頓殺入禁區後被彼迪威勾跌，但球證沒有表示。

44分鐘明加索夫禁區內又被守衞拉跌，但清萊聯再一次逃過球證法眼。一來一回，1分鐘後謝家強侵犯廣田隆治「犯天條」，球證判罰12碼，彼迪威射入助清萊聯半場領先1比0。

「藍鳥」易邊後隨即作出調動，以艾力士換入鄭展龍，此子46分鐘窩利起腳，可惜被清萊門將薩拿倫化解成功。不過該名港隊前鋒55分鐘禁區頂勁射抽入掛網波，為傑志扳回一城。

傑志其後乘勝追擊，60分鐘丹恩奴域策動反擊，與明加索夫「撞牆」後殺入禁區熨射，但該名黑山射手射門竟然斜出，錯失黃金機會。艾力士66分鐘切入再試一腳，惟今次射門中柱彈出。

後備「奇兵」艾力士火熱狀態勢不可擋，他接應角球後腳挑射中柱，丹恩奴域門前補中得手，70分鐘傑志反超前2比1。但清萊隨即有所回應，薩拉活接應彼迪威傳中頂成2比2平手。

兩軍在末段仍打得激烈，81分鐘明加索夫快放後傳中，羅梓駿佯攻造就丹恩奴域射地波，薩拿倫撲出不遠，羅梓駿立即補射掛網，「藍鳥」再次領前！

傑志最終成功保住勝局，以3比2反勝清萊聯全取3分，只要下場對神戶勝利船不敗，便有望創造香港足球歷史，出線「亞冠盃」16強。

受到賽前天雨影響，傑志總教練朱志光賽後坦言令球隊組織攻勢有困難，更導致後防出現蝦碌情況，包括上半場尾段謝家強在禁區內的犯規，被球證判罰12碼。

前鋒艾力士今屆「亞冠盃」，連續兩仗後備上陣建奇功，「朱sir」亦不忘大讚他的表現：「佢都係一個擅射嘅球員，今場處理幾個埋門都唔錯，90分鐘比賽其實無話邊個踢先踢後，適當時候就要用，可能佢踢先就無咁嘅效果。」