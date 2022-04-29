一個人戰鬥！C朗救駕 曼聯逼和車路士

C朗拿度再救駕！周五(29日)凌晨英超大戰，曼聯憑C朗轟入靚波，主場以1比1逼和車路士，雖然避免3連敗厄運，但「紅魔鬼」再失2分後，依家落後第4位嘅阿仙奴5分兼踢多2場，爭入前4名機會非常渺茫。曼聯近1個半月拎到嘅9個入波，8球都係由C朗包辦，幾乎獨力撐住「紅魔鬼」。

近況低迷嘅曼聯今仗喺奧脫福出擊，仍被車路士控制戰局，門將迪基亞上半場多次化險為夷，成為半場頂住0比0嘅最大原因。車路士喺60分鐘打破僵局，馬高斯阿朗素接應夏維斯頭槌二傳，窄位狂抽遠柱入網；曼聯2分鐘後還以顏色，C朗接應尼曼查馬迪妙傳，用高超技術控定後再窩利抽入。車路士尾段有列斯占士射中柱，最終雙方1比1握手言和。

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曼聯自3月中開始，8場比賽只係攻入9球，當中8球由C朗攻入，呢位前鋒今季英超已累積17球，成為英超史上首個以37歲高齡入17球球員。另外，今次係C朗英超生涯第1次攻破車路士大門，喺C朗面對過嘅34支英超球隊當中，只有狼隊、水晶宮、錫菲聯、列斯聯、李斯特城同賓福特未畀佢入過波，而賓福特同水晶宮都係曼聯最後3輪對手之一。

曼聯目前以55分排第6位，就算最後3輪全勝，總積分亦只有64分，最多都係同莫耶斯13/14球季成績睇齊。歐聯競逐方面，佢哋要寄望第4位嘅阿仙奴喺餘下5輪，贏唔到多過1場，先有一絲機會爭取來季歐聯資格，前景不容樂觀。