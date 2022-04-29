曼聯顧問好清閒？蘭歷克兼職教埋奧地利

曼聯落實下季由坦哈格執教後，看守領隊蘭歷克亦會照原定安排升任顧問，不過據英國傳媒報道，蘭歷克日內就會落實出任奧地利國家隊領隊，並以兼職身份繼續出任「紅魔鬼」顧問。蘭歷克喺對車路士賽後亦表明，同曼聯傾好嘅協議，係容許佢同時接其他工作。

奧地利《信使報》周四(28日)率先爆料，話蘭歷克已非常接近成為奧地利國家隊主帥，喺曼聯1比1逼和車路士後，蘭歷克亦作出強烈暗示：「今場係關於車路士，希望你哋問番關於場波嘅問題。我唯一可以肯定咁答你，係我未來2年會繼續曼聯顧問嘅工作，亦非常期待。冇錯，我係有空間接其他工作，呢樣係上年11月我同曼聯傾好咗。」

據報蘭歷克同曼聯嘅2年顧問合約，要求佢每個月返6日工，令佢有大把時間去教另一支球隊。蘭歷克曾經做過奧地利班霸薩爾斯堡嘅總監，同奧地利足球非常熟悉，亦係奧地利足總睇中蘭歷克嘅主因，消息指足總周五(29日)會舉行高層會議，預料會正式拍板聘請蘭歷克，取代上月辭職嘅德國籍領隊科達。

曼聯名宿加利尼維利對於蘭歷克「兼職」表示質疑：「曼聯顧問，真係可以每個星期考察奧地利球員表現？奧地利係支好好嘅球隊，9月、10月、11月同出年3月都有國際賽，究竟蘭歷克會優先做曼聯顧問定係教奧地利？當中有利益衝突，我睇唔到身兼兩職嘅做法點樣行得通。」