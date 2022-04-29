李城逼和羅馬保生機　英超下季9隊征歐？

周五(29日)凌晨歐協聯4強首回合，李斯特城主場以1比1逼和羅馬，次回合作客意大利仍有機會晉級。英超球會今季歐洲賽表現出色，下季甚至有機會出現9支英超球會出戰歐洲賽嘅盛況！

李斯特城目前英超只排第10位，球隊集中火力爭奪歐協聯冠軍，今仗面對強敵羅馬早段佔優，但15分鐘被客隊反擊「偷襲」得手，羅倫素柏歷堅尼為羅馬先拔頭籌。李斯特城不斷加強進攻，67分鐘盧卡文門前搶點，基安盧卡文仙尼情急下踢個波入自己龍門，李斯特城憑烏龍波追平。李城領隊羅渣士表示：「我哋去羅馬一樣可以踢得好好，今場1比1係最低限度應有嘅戰果，我哋無所畏懼，面前有大好機會殺入決賽。」另一場4強首回合，飛燕諾主場3比2險勝馬賽。

歐聯、歐霸同歐協聯4強都有英超球隊競逐，令下季英超有機會出現多達9支球隊踢歐洲賽。除聯賽前4名踢歐聯，由於英足盃同英聯盃冠軍都落實由前4球隊包辦，英超第5同第6位將會出戰歐霸盃，第7名就踢歐協聯。如果依家排第10嘅李斯特城拎到歐協聯冠軍，將會獲得來季歐霸盃資格；排緊第7位嘅韋斯咸，拎到歐霸盃冠軍亦會「升班」踢歐聯，如果兩隊都未能排聯賽前7名，英超就會額外多出2個歐洲賽名額。