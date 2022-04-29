勝利鳳凰鬥硬淨！入球細啱數

周五(29日)下午澳職獨腳戲，墨爾本勝利主場迎戰威靈頓鳳凰。仍有望打入前2嘅勝利，今季防守夠硬淨，呢場面對近況不俗嘅鳳凰，勝利有地利都唔敢輕敵，戰況隨時陷入膠着，中位數2.5球入球細好路。(myTV SUPER周五下午5時45分直播)

勝利嘅4月密集賽程即將嚟到尾聲，喺常規賽餘下兩場嘅情況下，球隊想衝擊首名有一定難度，但打入聯賽前2，並取得季後賽4強資格，絕對唔係冇可能。作為今季澳職常規賽失球數最少嘅球隊，勝利進攻火力雖然稱唔上係一流，但防守表現絕對有保證，而且球隊聯賽已經累積13場不敗，其中近4仗主場有3次開2球或以下，有望靠穩陣嘅防線表現，繼續搶分。

鳳凰防守一樣有料到

賽前排名第5嘅鳳凰，係前半版球隊之中失球數較多嘅一隊，呢支新西蘭球隊要繼續為保住季後賽席位而努力之餘，亦要提防因為後防失誤而輸波。回顧往績，勝利近3次聯賽主場面對鳳凰，全部開2球或以下，而且只係贏過1場，雙方為免輕易失分，呢場未必會踢得太進取，中位數2.5球入球細值得留意。

直播表

周五2:00pm 日職 京都不死鳥Vs福岡黃蜂

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周五3:00pm 日職 大阪櫻花Vs鹿島鹿角

有線661、601台

周五5:45pm 澳職 墨爾本勝利Vs威靈頓鳳凰

無綫myTV SUPER

周六0:30am 德乙 辛特侯遜Vs史浩克04

on.cc東網

周六2:00am 荷甲 烏德勒支Vs奈梅亨

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周六2:45am 英冠 昆士柏流浪Vs錫菲聯

有線661、601台

周六3:00am 西甲 西維爾Vs卡迪斯

Now 632

周六3:00am 法甲 斯特拉斯堡Vs巴黎聖日耳門

Now 639、714

周六8:00am 墨超 尼卡沙Vs瓜達拉哈拉

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周六10:05am 墨超 FC馬薩特蘭Vs普埃布拉

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