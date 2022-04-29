亞冠盃　末段狂奔過半場　羅梓駿：唔想再有遺憾

傑志周四（28日）在「亞冠盃」3比2反勝清萊聯，取得對出線相當重要的3分。攻入致勝球的羅梓駿一晚過後心情仍未平復，更憶起4年前好友鄭展龍對柏雷素爾入球，為傑志取得亞冠第一勝的片段，兩者多年來由青年賽事並肩作戰到亞冠舞台，他特別有感而發。

「其實喺半埸時，已經諗番起上年嘅遺憾。」羅梓駿道。去年傑志在分組賽未能「雙殺」泰國球隊，導致最終僅以兩球得失球之差無緣出線，「羅梓」深知今場對清萊聯非勝不可，因此即使賽時現場下起一陣大雨，場地泥濘滿布增加體能負荷，戰至81分鐘他仍在那一次反擊以「9秒9」速度狂奔約70碼，才得以攻入奠勝球：「唔想再重複呢個遺憾，所以就出盡力，唔想放棄任何機會！」

羅梓駿在今季港超僅上陣8場，或者可以用迷失來容易他在本地的表現，但回到亞冠這個熟悉的舞台，他就如煥然一新，先在首仗助攻明加索夫入球；今仗更親自做贏波功臣。他亦坦言在征戰「亞冠盃」時，對自己的要求和壓力都有所提高，心態「冇咩好輸」才能踢得釋放，他在今屆賽事每場都以這種心態踏入戰場。

這名25歲港隊球員一向不乏大賽入球，包括在對曼城的表演賽入球，以及兩年前對富力R＆F的爭標關鍵戰先開紀錄等。然而這一球亞冠開齋波，似乎對他別具意義，令他憶起4年前見證同為傑志青訓產品的鄭展龍入球的喜悅：「諗番起當年喺觀眾席睇到『阿龍』入波嗰種感動，然後到依家可以同佢一齊並肩作戰，最後再自己入波，所有嘢好激動。」