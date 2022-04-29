W Series新臉孔　挑戰極限角逐女子方程式

綜觀世界車壇，鮮有女性參與F1賽車，除因為賽車運動本身所價不菲，更是受着傳統社會認為女性難以立足賽車場的誤解束縛。但時移世易，賽道上漸漸出現女車手的蹤影，今屆女子方程式錦標賽（W Series）更出現兩位年輕新臉孔，她們便是來自菲律賓的比安嘉和日本的野田樹潤。文：黃雋謙

比安嘉目標出戰F1

17歲的比安嘉，今年破天荒獲W Series賽會邀請到美國接受測試，繼而在西班牙通過季前考驗，成為18位參與這項女子賽車界最頂尖賽事的車手之一。「我對參加今季賽事感到非常興奮！就好似夢想成真，至今仍難以置信。」比安嘉說。

來自菲律賓的比安嘉自6歲開始，伴隨爸爸成為賽道旁的座上客：「爸爸係我賽車嘅啟蒙，但佢從來冇逼我嘗試。觀賞爸爸比賽令我愛上呢項運動，從而令我投身賽車！」當初比安嘉的爸爸猶豫是否放手，讓愛女在風馳電掣的賽道上飛馳，但比安嘉用成績，包括3屆澳門國際格蘭披治小型賽車賽冠軍、3次菲律賓小型賽車年度最佳車手等獎項，將父親的顧慮一掃而空，更成為首位被國際汽聯選為Girls on Track Rising Stars計劃的亞洲女車手，「我一直視F1為目標，我嘅賽車生涯正朝住正確方向踏前一大步。」她豪言壯語說。

野田樹潤望超越父親成就

除比安嘉之外，來自日本的野田樹潤（Juju）亦是另一位參加今屆W Series的亞洲車手；相對起比安嘉，16歲的Juju成名更早，曾被譽為「賽車神童」的她，3歲便開始學習駕駛小型賽車，6歲便定下成為職業車手的目標。她在2020和2021年F4丹麥錦標賽稱后，繼而獲得W Series青睞，破格邀請到巴塞隆拿參與測試，並順利通過成為今屆賽事最年輕的車手。「喺賽道上，我唔會在意自己嘅年齡，為咗參加W Series，我一定要付出更多努力，就好似爸爸以前一樣。」Juju在網誌上寫道。

「我要超越爸爸。」就讀小學時掉下的一句說話，成就Juju現時即將踏上更高的舞台。事實上，Juju父親野田英樹正是日本90年代的F1車手，曾參加過3次格蘭披治大賽。為培育愛女，野田3年前更決定舉家移居北歐，讓Juju全心全意投入賽車運動。「爸爸同我講要有耐性累積經驗，唔需要顧慮外邊嘅聲音，因為要成功嘅始終都會成功。」Juju說。

W Series高手雲集５月開戰

比安嘉和野田樹潤兩位亞洲車手，今年齊齊獲W Series Academy Team賞識，未來兩季會替車隊出戰各項賽事，包括將於5月6日在美國邁阿密揭幕的2022年W Series，與兩屆盟主Jamie Chadwick等十多位來自歐美國家的車手競賽。「呢個係我人生中最美妙嘅時刻。好高興可以同Juju成為隊友，希望我哋可以展示畀全世界睇，亞洲賽車界年輕新一代嘅實力。」比安嘉謂。

今屆賽事在西班牙、英國、匈牙利等地進行共8個分站巡迴賽，其中一站更是在野田的家鄉日本舉行，Juju亦難掩興奮之情：「我好期待今季嘅展開，特別好想快啲可以喺日本車迷面前獻技，我從來冇試過喺鈴鹿賽道上奔馳，到時我一定會拚盡全力！」