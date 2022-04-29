魯迪格簽約皇馬4年　總值5,900萬歐元

車路士領隊杜曹日前證實，德國中堅魯迪格今季約滿後將會離隊，據西班牙媒體報道，魯迪格已經同意簽約皇家馬德里4年，合約內容亦全面曝光，魯迪格答應減低薪酬要求成為轉會關鍵。

據西班牙《馬卡報》報道，魯迪格同皇馬已就4年合約傾掂數，只差部份細節就可以落實，呢位29歲中堅將獲1,100萬歐元年薪，4年合約總值4,400萬歐元，比起佢原先要求嘅4年5,500萬歐元大減下降。皇馬會另外向魯迪格支付1,500萬歐元簽字費，令成單轉會總開支達5,900萬歐元。皇馬教練安察洛堤視魯迪格為重點收購，因為佢嘅經驗同身高都係皇馬所需要，而且魯迪格加盟後，阿拉巴就可以兼任左閘位置，令調動更加靈活。

車路士領隊杜曹亦透露魯迪格同佢講轉會嘅時刻：「魯迪格喺訓練前敲我嘅房門，我已經知道大事不妙，平時佢講嘢只需要走過嚟捉住你，今次咁做一定唔係好事。首先我好感激佢對我嘅坦誠，證明我哋關係好好，雖然我對佢嘅決定感到失望，但考慮到面前嘅機會，佢係有權去選擇轉會。」