經驗老到專心爭霸！歐聯冠軍冷吼皇馬

歐洲三大盃賽均已踢完4強首回合賽事，[冠軍]賠率亦有不少變動，歐聯方面，兩場英西大戰均由英超球隊勝出，英超水準冠絕歐洲的確是不爭事實。

利物浦首回合以2:0擊敗維拉利爾，「黃色潛艇」基本上是毫無還擊之力，回師主場要淨勝利物浦兩球，可謂不可能的任務，但利物浦奪標賠率去到1.95倍亦欠分頭，始終「紅軍」仍要分心兼顧英超及足總盃戰線，兩軍值博率均不高。

利物浦曼城分心英超

另邊線，13屆歐聯冠軍皇馬鬥上屆亞軍曼城。皇馬首回合作客僅負3:4，神鋒賓施馬勇不可當，火力絕對有保證。再者，論經驗，曼城從未捧過歐聯獎盃，與身經百戰的皇馬相距甚遠。況且，曼城與利物浦一樣，仍要分心爭英超冠軍，反之皇馬可專心一意衝擊歐聯，次回合回師主場出擊，反勝晉級不足為奇，目前皇馬[冠軍]有8倍，相當值博。

歐霸歐協撐韋斯咸羅馬

歐霸方面，4強球隊中戰力最高的，應是「錘仔幫」韋斯咸與RB萊比錫，韋斯咸首回合分別以1:2落後，但全場踢得主動，次回合有力收復失地，萊比錫首回合1:0領先格拉斯哥流浪，考慮到近10屆冠軍全由西甲及英超球隊壟斷，今屆西甲兵盡墨，而英超則只剩韋斯咸一隊，[冠軍]一於撐「錘仔幫」。

至於歐協聯，四路雄師戰力不相伯仲，但以主帥功力計算，只有羅馬主教練摩連奴曾封王歐洲賽，羅馬首回合同李斯特城踢成1:1，次回合返主場有優勢，歐協聯[冠軍]可向羅馬埋手。

歐聯冠軍賠率

2 利物浦 1.95

1 曼城 2.05

3 皇家馬德里 8

4 維拉利爾 50

歐霸盃冠軍賠率

1 RB萊比錫 1.59

3 法蘭克福 3.3

2 韋斯咸 6.5

4 格拉斯哥流浪 14

歐協聯賽冠軍賠率

3 飛燕諾 2.8

2 羅馬 3

1 李斯特城 3.5

4 馬賽 5.5