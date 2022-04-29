航班延誤一度滯留　呂麗瑤堅持參賽賺經驗

香港「欄后」呂麗瑤上月戰畢田徑室內錦標賽後，近期先後到法國和巴西比賽，積極備戰9月亞運會。是次旅程經歷有不少困難，由於航班延誤，呂麗瑤比原定時間遲兩日抵達巴西聖保羅，最終她在周三（27日） 落機後僅5小時就參加比賽，跑出時間亦比法國賽快。

呂麗瑤上周六（23日）與男子跨欄選手梅政揚和張宏峰出戰法國本土賽， 當日她以14秒14第一名完成。完成比賽後，呂麗瑤轉赴巴西參賽，而梅政揚和張宏峰則在德國繼續訓練。不過，據隨隊教練鄧漢昇透露，由於往巴西的航班出現問題，一度打亂部署：「我們由法蘭克福去巴黎期間，飛機出現問題要轉另一架機，等了4小時才有機飛去巴黎，最終趕不上原本去聖保羅的飛機，要滯留巴黎一日，27日早上才抵達聖保羅，但比賽於當日下午舉行。」

鄧漢昇表示，呂麗瑤認為比賽機會難得，請求教練向賽會安排重新參賽：「我擔心疲勞問題會令她容易受傷，但她全運會後一直缺乏比賽機會，她很想把握機會和其他國際選手比賽，藉此重新建立狀態。經過審慎考慮後，我們亦讓她參賽。」最終呂麗瑤以13秒86完成，比上站時間較快，鄧漢昇滿意其表現，表示希望通過一系列比賽，掌握運動員的狀態，設立針對性訓練。 今站之後，呂麗瑤續於5月2日在聖保羅出戰洲際賽分站賽事，力爭佳績。