紅軍悉心安排　穆斯林球員齋戒月安心練波

利物浦爭逐今季「4冠王」嚟到最後直路，撞正陣中穆斯林球員要過齋戒月，禁食嘅習俗可能會影響穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼嘅狀態，為此利物浦作出悉心安排，好讓平衡球員嘅信仰同球隊嘅訓練。

由4月2日起至5月2日，係伊斯蘭教最重要嘅節日齋戒月，穆斯林要按照習俗，由日出到日落期間禁止進食，為球員喺訓練同比賽嘅時候帶來困難。文尼日前受訪時亦承認，齋戒期間訓練十分辛苦：「老實講一啲都唔容易，所以喺齋戒月前我哋嘗試同隊長講，希望佢轉達畀高普知，我哋想將操練環節改為朝頭早。」

「紅軍」陣中除沙拿同文尼外，拿比基達同伊巴希馬干拿迪都係伊斯蘭信徒，為咗令佢哋能夠安心訓練，佐敦軒達臣日前成功爭取喺夜晚嘅比賽前增添「飲水環節」，讓穆斯林球員稍為進食以補充體力。

此外，高普亦接納隊長嘅建議，將利物浦嘅日常操練時間由暥晝改為朝早，以讓穆斯林球員可以喺訓練之後休息。「齋戒月對球員係困難，但利物浦嘗試做好多事，包括安排營養師喺比賽日前幫助我哋，克服喺齋戒月可能遇到嘅問題。」文尼道。